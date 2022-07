By

Vince ancora la Nazionale Under 20 Femminile, al Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria).

Battendo la Serbia 72-46 (quinto successo consecutivo dopo quelli con Svezia, Finlandia, Belgio e Paesi Bassi) le Azzurre si sono qualificate per la semifinale, che giocheranno venerdì 15 luglio (ore 18.00, live su YouTube FIBA) contro la vincente di Spagna-Ungheria..

Per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, dunque, la nostra Nazionale Under 20 Femminile entra nelle prime quattro dell’Europeo (Oro nel 2019, Argento nel 2016).

La miglior marcatrice del Quarto di Finale con la Serbia è stata Ilaria Panzera con 15 punti, in doppia cifra anche Marta Pellegrini a quota 10.

Così coach Mazzon al termine della partita. “Siamo arrivati a una striscia di nove successi di fila, contando anche le quattro amichevoli nel corso della preparazione, ma al di là delle vittorie e delle sconfitte sono orgoglioso di quanto siamo facendo perché le ragazze stanno giocando bene a pallacanestro. La nostra è nettamente la miglior difesa dell’Europeo, ci avevamo lavorato tanto a Folgaria ma poi temevamo che si fosse perso qualcosa quando a Udine per diverse vicissitudini siamo stati tanti giorni senza poterci allenare. Le ragazze stanno eseguendo i giochi con un’efficacia che non pensavo potessimo raggiungere con così pochi giorni di lavoro alle spalle. Merito della loro attitudine, della loro attenzione. Ragazze adorabili. Un grazie sentito e doveroso alle società e agli allenatori che lavorano quotidianamente con queste atlete nel corso dell’anno: senza di loro non saremmo mai arrivati a questo puntoi”.

L’Italia ha provato a mettere il proprio marchio sulla partita già nel primo quarto, come nelle precedenti quattro uscite, ed è andata al primo intervallo lungo sul 14-6. La Serbia è rimasta a contatto segnando diversi tiri liberi ma Natali, Panzera e un’ottima Colognesi hanno prodotto il primo allungo significativo (35-22 al 20’).

Dopo aver incassato un parziale di 5-0 che ha riportato la Serbia sul -10 (37-27), le Azzurre hanno messo insieme un 10-0 che di fatto ha chiuso i giochi perché da quel momento la squadra di Mazzon non si è più guardata indietro, allungando anche sul +28 (72-44).

Tutte le giocatrici utilizzate, dieci a segno per una distribuzione di minuti e responsabilità che fino a questo momento si è rivelata straordinariamente efficace.

Quarto di finale

Italia-Serbia 72-46 (14-6; 21-16; 19-10; 18-14)

Italia: Guarise (0/1 da 3), Allievi 8 (3/6), Natali 8 (1/5, 2/6), Blasigh 6 (3/6), Ronchi 5 (1/1, 1/1), Pellegrini 10 (0/2, 3/5), Gilli 7 (1/4, 0/5), Panzera 15 (3/8, 1/2), Logoh 3 (1/1 da 3), Varaldi 2 (1/3, 0/2), Colognesi 8 (4/4), Egwoh (0/1). All. Mazzon.

Serbia: Matic A. (0/1), Tripkovic (0/3), Zaric 2 (0/2, 0/1), Marcetic (0/2 da 3), Corto (0/1 da 3), Bukvic 1 (0/1), Popovic 2 (1/2, 0/1), Matic M. 14 (3/6, 2/4), Boricic 6 (3/6, 0/3), Jovanovic 4 (1/3), Vuckovic 8 (4/6), Rosic 9 (2/3, 0/2). All. Jankovic.

Arbitri: Gintaras Maciulis (Lituania), Laure Coanus (Francia), Sergii Zaschuk (Ucraina).

Semifinali (15 luglio)

Ore 18.00 Italia- vinc. Spagna-Ungheria

Ore 20.15 Vinc. Francia-Portogallo – vinc. Rep. Ceca-Polonia

Quarti di finale (13 luglio)

Italia-Serbia 72-46

Ore 15.45 Polonia-Repubblica Ceca

Ore 18.00 Ungheria-Spagna

Ore 20.15 Francia-Portogallo

Ottavi di finale (12 luglio)

Polonia-Lettonia 70-54

Serbia-Lituania 71-41

Repubblica Ceca-Belgio 65-42

Italia-Paesi Bassi 76-36

Svezia-Francia 57-73

Finlandia-Ungheria 74-84

Portogallo-Bulgaria 90-54

Spagna-Irlanda 87-30

16 luglio

Finali

Ottavo di finale (12 luglio)

Italia-Paesi Bassi 76-36 (13-2; 20-13; 17-10; 26-11)

Italia: Guarise 2 (1/2), Allievi (0/4), Natali 11 (1/5, 3/4), Blasigh 8 (1/4, 2/2), Ronchi 7 (2/3, 1/4), Pellegrini 9 (1/1, 2/5), Gilli 13 (3/4, 2/4), Panzera 10 (1/5, 2/6), Logoh, Varaldi 10 (2/3, 2/2), Colognesi 6 (3/4), Egwoh (0/5). All. Mazzon.

Paesi Bassi: Van Schaik 8 (2/7, 0/3), Bastiansen (0/1, 0/1), Rozing 2 (1/4, 0/1), Schrama 1, Van Schjindel, Van der Plas (0/1), Vennema (0/3, 0/3), Hujbens 8 (2/8), Sendar (0/1, 0/2), Toonders 5 (2/5, 0/1), Van Kruistum 3 (0/2, 0/1), Toornstra 8 (1/2, 1/1). All. Bonnan.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Blazo Begenisic (Svezia), Ruslan Khaligov (Azerbaigian).

La prima fase

8 luglio

Italia-Svezia 62-47; Belgio-Finlandia 60-67

9 luglio

Belgio-Svezia 61-81; Finlandia-Italia 38-67

10 luglio

Svezia-Finlandia 71-55, Italia-Belgio 67-35

Classifica: Italia 3-0; Svezia 2-1; Finlandia 1-2; Belgio 0-3.

Le partite della prima fase

Gara3, 10 luglio

Italia-Belgio 67-35 (26-4; 25-10; 6-11; 10-10)

Italia: Guarise 4 (1/2, 0/1), Allievi 12 (5/5), Natali (0/2, 0/1), Blasigh 8 (1/4, 2/2), Ronchi 12 (3/4, 2/4), Pellegrini 3 (1/2, 0/6), Gilli 9 (2/3, 1/3), Panzera 9 (2/5, 1/3), Logoh 2 (1/5, 0/2), Varaldi 4 (2/5, 0/2), Colognesi 2 (1/2), Egwoh 2 (1/1). All. Mazzon.

Belgio: Desplenter 10 (2/4, 2/4), Gis 10 (2/5, 2/3), Billiaert (0/2 da 3), Ndiribe 2 (1/4, 0/1), De Vooght (0/2, 0/2), Cambioli 4 (1/2, 0/1), Voeberghs (0/2 da 3), Jasinska 3 (1/2, 0/2), Kapenga 2 (1/3, 0/2), Radjabu (0/1, 0/1), Van Eupen 4 (2/5, 0/2), Vandewattyne (0/2). All. Garraux.

Arbitri: Alan Faur (Romania), Anna Belousova (Lettonia), Josè Pedroso (Portogallo).

Gara2, 9 luglio

Finlandia-Italia 38-67 (2-16; 9-24; 17-15; 10-12)

Italia: Guarise 1, Allievi 6 (3/6), Natali 6 (3/7), Blasigh 5 (1/4, 1/1), Ronchi 7 (2/7, 1/2), Pellegrini 2 (1/1, 0/1), Gilli 10 (4/7), Panzera 7 (3/4), Logoh 4 (2/5, 0/1), Varaldi 7 (3/6, 0/1, Colognesi 6 (3/5), Egwoh 6 (2/3). All. Mazzon.

Finlandia: Uusimaki (0/2 da 3), Toivianen, Ollilainen 4 (1/2), Seppala 11 (3/4, 1/3), Tyynila (0/1 da 3), Nieminen (0/2 da 3), Aamio (0/1 da 3), Kujala (0/3, 0/4), Taponen 6 (3/5), Heikkila 3 (0/3, 1/2), Mikkkonen 2 (1/3), Sandvik 12 (2/4, 2/6). All. Salminen.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Brigita Csabai (Ungheria), Blazo Begenisic (Svezia).

Gara1, 8 luglio

Italia-Svezia 62-47 (9-11; 23-10; 11-12; 19-14)

Italia: Guarise (0/1 da 3), Allievi 4 (2/4), Natali 11 (4/7, 1/6), Blasigh (0/3, 0/1), Ronchi 6 (1/2, 0/3), Pellegrini (0/2, 0/5), Gilli 16 (6/9, 1/1), Panzera 14 (3/5, 0/4), Logoh 7 (2/3, 1/2), Varaldi 4 (2/5, 0/2), Colognesi (0/2), Egwoh (0/1). All. Mazzon.

Svezia: Collins 2 (1/5, 0/5), Sjokvist 8 (2/2, 1/1), Strom ne, Hager 4 (1/4, 0/2), Almqvist 9 (2/4, 1/1), Sandberg (0/2 da 3), Ekh 5 (1/4, 1/6), Lundgren 5 (1/3, 1/3), Hevinder 8 (0/2, 2/3), Ahlberg 4 (2/2, 0/1), Ojala 2 (0/1), Johansson (0/3, 0/1). All. Ryan

Arbitri: Ivana Ivanovic (Serbia), Domen Krajnc (Slovenia), Sandra Sanchez Gonzalez (Spagna).

Under 20 Femminile, gli ultimi 5 anni

2019 Klatovy (Repubblica Ceca)

1. Italia

2. Russia

3. Francia

2018 (Sopron (Ungheria)

1. Spagna

2. Serbia

3. Paesi Bassi

2017 Matosinhos (Portogallo)

1. Spagna

2. Slovenia

3. Russia

2016 Matosinhos (Portogallo)

1. Spagna

2. Italia

3. Russia

2015 Lanzarote (Spa)

1. Spagna

2. Francia

3. Paesi Bassi

Ufficio Stampa Fip