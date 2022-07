Europeo Under 20 Femminile – Una straordinaria Italia doma la Francia e vince la medaglia di Bronzo

By

Battendo la Francia 64-48 la Nazionale Under 20 Femminile ha vinto la medaglia di Bronzo all’Europeo di categoria che si conclude oggi a Sopron (Ungheria). Azzurre sempre in controllo della partita (anche +23 sul 46-23), Ilaria Panzera è stata la miglior marcatrice delle Azzurre con 27 punti, poi Natali a quota 16 e Gilli (11).

In finale alle 20.15 si affrontano Repubblica Ceca e Spagna mentre retrocedono in Division B Paesi Bassi, Irlanda e Bulgaria.

Così coach Mazzon a fine partita: “Finire l’Europeo con una vittoria che vale una medaglia e una sola sconfitta al passivo è un risultato straordinario per queste ragazze incredibili. Un risultato che premia il loro carattere, l’applicazione e anche la loro pazienza di sopportarmi. Ho sempre avuto risposte dal gruppo, anche quando ho alzato il livello delle mie richieste, e la soddisfazione è doppia perché per alcune di queste ragazze si trattava del primo Europeo. È una gioia vederle così felici, avremo tempo per fare analisi più approfondite ma davvero abbiamo completato un lavoro incredibile. Ho avuto tante soddisfazioni dalla mia carriera ma questa ha un sapore speciale”.

Dal 2008 al 2022 (nel 2020 e nel 2021 non si sono giocati gli Europei a causa della pandemia) le Nazionali Giovanili Femminili italiane hanno vinto 14 medaglie in 13 anni per un totale di 4 Ori, 5 Argenti e 5 Bronzi.

Francia-Italia 48-64 (12-17; 11-24; 15-11; 10-12)

Francia. Kiavi ne, Mbu 3 (0/1, 1/1), Cardenal, Abega, Gueye 22 (10/15), Hattab (0/1), Toure 2 (1/2), Niare 4 (2/2), Bussiere 3 (0/1, 1/7), Roumy 5 (1/4, 1/7), Gomis, Astier 9 (3/4, 1/4). All. Fournier.

Italia: Guarise, Allievi 2 (1/3), Natali (), Blasigh (), Ronchi (), Pellegrini (), Gilli (), Panzera (), Logoh (), Varaldi (), Colognesi (), Egwoh (). All. Mazzon.

Arbitri: Gintaras Maciulis (Lituania), Martin Horozov (Bulgaria), Brigita Csabai (Ungheria).

Le finali (16 luglio)

Finale 1-2 posto

Ore 20.15 Spagna-Repubblica Ceca

Finale 3-4 posto

Francia Italia 48-64

Finale 5-6 posto

Ungheria-Portogallo 75-50

Finale 7-8 posto

Polonia-Serbia 70-57

Finale 9-10 posto

Lettonia-Finlandia 64-70

Finale 11-12 posto

Svezia-Lituania 71-44

Finale 13-14 posto

Belgio-Paesi Bassi 67-58

Finale 15-16 posto

Bulgaria-Irlanda 70-53

Classifica finale

1.

2.

3. Italia

4. Francia

5. Ungheria

6. Portogallo

7. Polonia

8. Serbia

9. Finlandia

10. Lettonia

11. Svezia

12. Lituania

13. Belgio

14. Paesi Bassi

15. Bulgaria

16. Irlanda

Semifinali (15 luglio)

Italia-Spagna 40-56

Francia-Repubblica Ceca 63-64

Quarti di finale (13 luglio)

Italia-Serbia 72-46

Polonia-Repubblica Ceca 43-64

Ungheria-Spagna 56-70

Francia-Portogallo 77-35

Ottavi di finale (12 luglio)

Polonia-Lettonia 70-54

Serbia-Lituania 71-41

Repubblica Ceca-Belgio 65-42

Italia-Paesi Bassi 76-36

Svezia-Francia 57-73

Finlandia-Ungheria 74-84

Portogallo-Bulgaria 90-54

Spagna-Irlanda 87-30

La prima fase

8 luglio: Italia-Svezia 62-47; Belgio-Finlandia 60-67

9 luglio: Belgio-Svezia 61-81; Finlandia-Italia 38-67

10 luglio: Svezia-Finlandia 71-55, Italia-Belgio 67-35

Classifica: Italia 3-0; Svezia 2-1; Finlandia 1-2; Belgio 0-3.

I tabellini

Semifinale (15 luglio)

Spagna-Italia 56-40 (10-15; 10-11; 19-4; 17-10)

Spagna: Dembele 6, Lamana 3, Rueda 7, Contell 14, De Santiago 6, Sanchez n.e., Buenavida, Garfella 6, Alarcon, Langarita 5, Capel 1, Djiu 8. All. Burgos Lopez.

Italia: Guarise, Allievi 6, Natali 8, Blasigh 2, Ronchi, Pellegrini, Gilli 8, Panzera 7, Logoh 3, Varaldi 2, Colognesi 4, Egwoh. All. Mazzon.

Arbitri: Ilias Kounelles (Cipro), Gintaras Maciulis (Lituania), Ewa Matuszewska (Polonia).

Quarto di finale (13 luglio)

Italia-Serbia 72-46 (14-6; 21-16; 19-10; 18-14)

Italia: Guarise (0/1 da 3), Allievi 8 (3/6), Natali 8 (1/5, 2/6), Blasigh 6 (3/6), Ronchi 5 (1/1, 1/1), Pellegrini 10 (0/2, 3/5), Gilli 7 (1/4, 0/5), Panzera 15 (3/8, 1/2), Logoh 3 (1/1 da 3), Varaldi 2 (1/3, 0/2), Colognesi 8 (4/4), Egwoh (0/1). All. Mazzon.

Serbia: Matic A. (0/1), Tripkovic (0/3), Zaric 2 (0/2, 0/1), Marcetic (0/2 da 3), Corto (0/1 da 3), Bukvic 1 (0/1), Popovic 2 (1/2, 0/1), Matic M. 14 (3/6, 2/4), Boricic 6 (3/6, 0/3), Jovanovic 4 (1/3), Vuckovic 8 (4/6), Rosic 9 (2/3, 0/2). All. Jankovic.

Arbitri: Gintaras Maciulis (Lituania), Laure Coanus (Francia), Sergii Zaschuk (Ucraina).

Ottavo di finale (12 luglio)

Italia-Paesi Bassi 76-36 (13-2; 20-13; 17-10; 26-11)

Italia: Guarise 2 (1/2), Allievi (0/4), Natali 11 (1/5, 3/4), Blasigh 8 (1/4, 2/2), Ronchi 7 (2/3, 1/4), Pellegrini 9 (1/1, 2/5), Gilli 13 (3/4, 2/4), Panzera 10 (1/5, 2/6), Logoh, Varaldi 10 (2/3, 2/2), Colognesi 6 (3/4), Egwoh (0/5). All. Mazzon.

Paesi Bassi: Van Schaik 8 (2/7, 0/3), Bastiansen (0/1, 0/1), Rozing 2 (1/4, 0/1), Schrama 1, Van Schjindel, Van der Plas (0/1), Vennema (0/3, 0/3), Hujbens 8 (2/8), Sendar (0/1, 0/2), Toonders 5 (2/5, 0/1), Van Kruistum 3 (0/2, 0/1), Toornstra 8 (1/2, 1/1). All. Bonnan.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Blazo Begenisic (Svezia), Ruslan Khaligov (Azerbaigian).

Gara3 (10 luglio)

Italia-Belgio 67-35 (26-4; 25-10; 6-11; 10-10)

Italia: Guarise 4 (1/2, 0/1), Allievi 12 (5/5), Natali (0/2, 0/1), Blasigh 8 (1/4, 2/2), Ronchi 12 (3/4, 2/4), Pellegrini 3 (1/2, 0/6), Gilli 9 (2/3, 1/3), Panzera 9 (2/5, 1/3), Logoh 2 (1/5, 0/2), Varaldi 4 (2/5, 0/2), Colognesi 2 (1/2), Egwoh 2 (1/1). All. Mazzon.

Belgio: Desplenter 10 (2/4, 2/4), Gis 10 (2/5, 2/3), Billiaert (0/2 da 3), Ndiribe 2 (1/4, 0/1), De Vooght (0/2, 0/2), Cambioli 4 (1/2, 0/1), Voeberghs (0/2 da 3), Jasinska 3 (1/2, 0/2), Kapenga 2 (1/3, 0/2), Radjabu (0/1, 0/1), Van Eupen 4 (2/5, 0/2), Vandewattyne (0/2). All. Garraux.

Arbitri: Alan Faur (Romania), Anna Belousova (Lettonia), Josè Pedroso (Portogallo).

Gara2 (9 luglio)

Finlandia-Italia 38-67 (2-16; 9-24; 17-15; 10-12)

Italia: Guarise 1, Allievi 6 (3/6), Natali 6 (3/7), Blasigh 5 (1/4, 1/1), Ronchi 7 (2/7, 1/2), Pellegrini 2 (1/1, 0/1), Gilli 10 (4/7), Panzera 7 (3/4), Logoh 4 (2/5, 0/1), Varaldi 7 (3/6, 0/1, Colognesi 6 (3/5), Egwoh 6 (2/3). All. Mazzon.

Finlandia: Uusimaki (0/2 da 3), Toivianen, Ollilainen 4 (1/2), Seppala 11 (3/4, 1/3), Tyynila (0/1 da 3), Nieminen (0/2 da 3), Aamio (0/1 da 3), Kujala (0/3, 0/4), Taponen 6 (3/5), Heikkila 3 (0/3, 1/2), Mikkkonen 2 (1/3), Sandvik 12 (2/4, 2/6). All. Salminen.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Brigita Csabai (Ungheria), Blazo Begenisic (Svezia).

Gara1 (8 luglio)

Italia-Svezia 62-47 (9-11; 23-10; 11-12; 19-14)

Italia: Guarise (0/1 da 3), Allievi 4 (2/4), Natali 11 (4/7, 1/6), Blasigh (0/3, 0/1), Ronchi 6 (1/2, 0/3), Pellegrini (0/2, 0/5), Gilli 16 (6/9, 1/1), Panzera 14 (3/5, 0/4), Logoh 7 (2/3, 1/2), Varaldi 4 (2/5, 0/2), Colognesi (0/2), Egwoh (0/1). All. Mazzon.

Svezia: Collins 2 (1/5, 0/5), Sjokvist 8 (2/2, 1/1), Strom ne, Hager 4 (1/4, 0/2), Almqvist 9 (2/4, 1/1), Sandberg (0/2 da 3), Ekh 5 (1/4, 1/6), Lundgren 5 (1/3, 1/3), Hevinder 8 (0/2, 2/3), Ahlberg 4 (2/2, 0/1), Ojala 2 (0/1), Johansson (0/3, 0/1). All. Ryan

Arbitri: Ivana Ivanovic (Serbia), Domen Krajnc (Slovenia), Sandra Sanchez Gonzalez (Spagna).

Under 20 Femminile, gli ultimi 5 anni

2019 Klatovy (Repubblica Ceca)

1. Italia

2. Russia

3. Francia

2018 (Sopron (Ungheria)

1. Spagna

2. Serbia

3. Paesi Bassi

2017 Matosinhos (Portogallo)

1. Spagna

2. Slovenia

3. Russia

2016 Matosinhos (Portogallo)

1. Spagna

2. Italia

3. Russia

2015 Lanzarote (Spa)

1. Spagna

2. Francia

3. Paesi Bassi

