Europeo Under 20 Maschile – Debutto positivo per l’Italia, netta vittoria con la Germania

By

Inizia nel migliore dei modi l’Europeo Under 20 per gli Azzurri, che battono la Germania nella gara d’esordio con il punteggio di 87-67. Dopo un primo tempo in equilibrio, i ragazzi di coach Paolo Galbiati prendono il largo chiudendo l’ultimo quarto con un parziale di 27-14.

Miglior marcatore di giornata Leonardo Marangon con 14 punti. In doppia cifra anche Filippo Gallo, Octavio Maretto e Leonardo Faggian con 13 punti a testa. Da segnalare anche gli 8 punti e 6 rimbalzi di Francesco Ferrari.

Italia prima nel girone dunque insieme a Israele, che nel primo pomeriggio ha battuto la Cechia 82-74. Proprio contro gli israeliani sarà il secondo, e probabilmente decisivo per il piazzamento finale nel girone, impegno della fase a gruppi. Palla a due alle 20.30 di domenica 14 luglio.

I tabellini

Italia-Germania 87-67 (21-20, 21-19, 18-14, 27-14)

Italia: Marangon* 14 (2/7, 2/5), Innocenti 5 (174, 1/2), Gallo* 13 (2/2, 3/5), Torresani (0/1), Van Der Knaap 4 (2/4, 0/1), D’Amelio 6 (3/7, 0/1), Maretto* 13 (5/6, 1/4), Pozzato 9 (3/4, 1/4), Ferrari* 8 (1/1, 1/4), Oberti, Salvioni* 2 (1/1), Faggian 13 (2/5, 3/3). All: Galbiati

Germania: Falkenthal (0/1 da tre), Anigbata 5 (1/1 da tre), Ensminger* 8 (4/9, 0/1), Wuff 2 (1/1, 0/1), Machowski 7 (1/4, 1/3), Hartmann* 7 (2/4, 1/4), Schulte (0/1), Brockhoff 13 (3/4, 2/5), Pleta* 7 (3/4), Onyejiaka 10 (5/9, 0/2), Kalu* 2 (1/5, 0/4), Rapieque* 6 (2/4). All: Schiller

FIP.IT