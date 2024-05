By

Evan Fournier sta prendendo sempre più in considerazione un ritorno in Europa.

Come anticipato qualche mese fa, l’avventura in NBA sembra essere arrivata agli sgoccioli per la guardia francese, ora aperto ad un’avventura europea.

Suo ex compagno e ora presidente dell’Asvel, Tony Parker, ha già contattato Evan Fournier e messo una proposta sul tavolo per farlo giocare all’Asvel. Nessuna offerta ma forte interesse anche da parte dell’Olympiacos al momento.

Fournier – EuroLeague soon?