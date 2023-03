F4 A2 F – La Vanoli Cremona vince la Coppa Italia. Cento non chiude la rimonta

La Vanoli Cremona vince la Coppa Italia grazie a 3 quarti giocati difensivamente in maniera ottima. Nell’ultimo quarto Cento ha dato tutto per rimontare ma il tempo a disposizione è stato troppo poco.

Vanoli: Pacher, Eboua, Pecchia, Denegri, Piccoli

Cento: Marks, Tomassini, Toscano, Berti, Archie

1° Quarto: avvio deciso della Vanoli che punisce da tre punti con Denegri ed Eboua ma fallisce i tiri della definitiva fuga. Cento ci mette un pochino ad entrare in ritmo poi si accende con Toscano e Tomassini che da tre punti riporta a -1 la sua squadra. Le giocate difensive di Piccoli propiziano un nuovo break in favore della Vanoli con Cento che accusa il colpo della fisicità difensiva dei biancoblu. Nel finale Alibegovic segna il canestro sulla sirena che fissa il 16-9 per Cremona.

2° Quarto: Alibegovic e Caroti spingono la Vanoli sulla doppia cifra di vantaggio. La difesa di Cremona annulla Cento in questa fase con il solo Marks capace di trovare la via del canestro. Con le triple di Alibegovic e Piccoli la Vanoli vola avanti ma contro la zona di Cento sbaglia le triple della definitiva fuga. Cento ne approfitta timidamente trovando con Archie e Toscano punti importanti. Una tripla di Piccoli riaccende la Vanoli poi Denegri mette il sigillo a un primo tempo che la Vanoli chiude avanti 38-25.

3° quarto: Archie apre il periodo con una tripla folgorante ma risulta l’unico acuto vero di Cento. Eboua porta a casa il ferro con 7 punti in fila che spingono avanti la Vanoli. Cento fatica ad attaccare, la Vanoli quando corre si scatena e così con Piccoli al sesto minuto trova la tripla del +19. Cento attacca il ferro e con qualche libero riesce a limare qualche punto pian piano mentre Cremona abbassa la sua vena realizzativa. Nel finale errori per Mobio e Mussini con Cremona che chiude il terzo quarto avanti 57-42.

4° Quarto: Cento non muore ma punisce con due triple consecutive che a 7 minuti dalla fine riportano il divario sotto la doppia cifra. Cremona accusa la difesa di Cento e va in completo blackout offensivo: Cento mette in campo tutta l’energia per risalire minuto dopo minuto andando sul -5 con una tripla di Tomassini a 2 minuti dalla fine. 2 liberi di Pecchia aiutano Cremona a rialzare la testa, Tomassini risponde anche lui dalla lunetta poi diversi errori consecutivi da ambo i lati che tengono viva la sfida. Marks mette solo 1 libero e sull’azione decisiva Caroti infila la tripla decisiva chiudendo poi il match con 1 libero. Finisce 65-60 per la Vanoli che vince la Coppa Italia.

I tabellini:

Vanoli Cremona 65-60 Tramec Cento

Vanoli Cremona: Eboua 17, Pacher, Alibegovic 12, Pecchia 4, Caroti 6, Vecchiola ne, Denegri 9, Piccoli 15, Mobio 2, Ndizie . All. Cavina

Tramec Cento: Zilli 4, Marks 16, Mussini 3, Tomassini 16, Baldinotti ne, Kuuba 3, Toscano 6, Berti 5, Archie 7, Moreno ne. All. Mecacci