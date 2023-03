F4 B SF – Rieti la prima finalista. Faenza fallisce il tiro della vittoria

La Final Four di Serie B di Coppa Italia si apre con una sfida carica di intensità e adrenalina risolta soltanto al suono della sirena finale. La Real Sebastiani Rieti stacca il pass per la Finale battendo la Raggisolaris Faenza che fallisce sulla sirena la tripla della vittoria.

Nell’openin game dell’evento alla EWork di Busto Arsizio bella sfida tra le regine del Girone C con Rieti brava a partire meglio di Faenza che si adegua dopo un inizio complicato fino a rendere equilibratissimo il secondo tempo fino all’epilogo finale.

Paesano guida i sabini nel primo quarto. 10 punti del romano nei primi 10′ e Rieti avanti 21-14 al 10′. C’è subito il massimo vantaggio dell’intera partita (+9) a inizio di un secondo quarto dove i romagnoli impediscono ai laziali di arrivare in area. Rieti comunque comanda trovando con Bushati l’unica tripla del primo tempo a -44″ dalla fine. L’intervallo però arriva con cinque punti finali della Raggisolaris che riduce sul 35-31 a metà incontro.

Nella ripresa Faenza propone un buon avvio di terza frazione. Vico, Siberna e Petrucci portano la squadra di Garelli avanti (41-42). Dell’Agnello ha rotazioni sconfinate e trova sempre la soluzione giusta. Ceparano trova la tripla del pari a quota 44, poi tocca a Piccin e Bushati segnare quelle che riportano slancio ai reatini avanti 56-55 al 30′ dopo la bomba sulla sirena di Petrucci.

Altre triple di Bushati e Piccin mettono avanti la Real Sebastiani nei primi 5′ di ultimo quarto. Sul 67-61 Rieti però si blocca. Petrucci e Pastore ridanno coraggio ai manfredi che impattano a quota 67- con il libero di Petrucci dato da un fallo tecnico sanzionato alla panchina laziale. Arriva l’ultimo minuto con i tre liberi di Contento per il 70-69. Risponde Poggi con il 2/2 a -35″ dallo stop. Dell’Agnello rimette dentro Tomasini ed è proprio lui a segnare a 20″ dalla fine la tripla del 73-71. Poggi sbaglia la tripla del sorpasso, c’è fallo su Piccin che fa 1/2 a -9″ dal termine (74-71). Faenza guida l’ultimo assalto e Pastore va ai liberi. L’ex Roseto segna il primo e sbaglia appositamente il secondo. Si lotta a rimbalzo e c’è la palla a due con la freccia che assegna la palla ai romagnoli con soli 2″ da giocare. Si riprende dopo il time out di Garelli con Siberna che si prende la tripla della vittoria rifiutata dal ferro. Vince Rieti (74-72) che va in finale.

VI.DA.SI. REAL SEBASTIANI RIETI vs BLACKS FAENZA 74-72 (parziali: 21-14; 14-17; 21-23; 18-18).

VI.DA.SI. REAL SEBASTIANI RIETI: Tomasini 12, Paesano 12, Contento 7, Piccin 14, Valente, Chinellato 12, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 4, Frattoni, Bushati 11.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 6, Vico 8, Poggi 13, Castellino 6, Voltolini 5, Petrucci 15, Morciano, Aromando 13, Pastore 6, Belmonte, Nkot.Coach: Luigi Garelli

ARBITRI: Vastarella di Milano (MI) e Melai di Calcinaia (PI)