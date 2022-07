Fiba Europe Cup – Brindisi direttamente alla fase a gironi

Venerdì sono stati confermati i club che parteciperanno all’edizione 2022-23 della FIBA Europe Cup e i club che si sfideranno nei Qualification Round con la speranza di avanzare alla Regular Season.

La Happy Casa Brindisi, in qualità di squadra meglio classificata di ciascuna delle prime dieci federazioni nazionali, si è aggiudicata un posto diretto nella fase a gironi.

Questi i 10 club che hanno diritto a un posto diretto in Regular Season (in ordine alfabetico per paese):

Kangoeroes Basket Mechelen (BEL)

BC Balkan (BUL)

HAKRO Merlins Crailsheim (GER)

Hapoel Galil Elion (ISR)

Happy Casa Brindisi (ITA)

Donar Groningen (NED)

Anwil Wloclawek (POL)

FC Porto (POR)

CSM Oradea (ROU)

Gaziantep Basketbol (TUR)

Nel frattempo 19 dei club che prenderanno parte ai turni di qualificazione della Basketball Champions League hanno optato per partecipare alla FIBA Europe Cup nel caso in cui non raggiungano la stagione regolare della Basketball Champions League. Non più di 18 di questi club possono eventualmente partecipare alla FIBA Europe Cup, e verrebbero inseriti direttamente nella Regular Season della competizione.

Pertanto, al fine di determinare i club che occuperanno i restanti posti della Regular Season e completeranno il campo 2022-23, FIBA Europe organizzerà quattro tornei di qualificazione, tra il 27 e il 30 settembre.

Eventuali posti aggiuntivi nella stagione regolare della FIBA Europe Cup che potrebbero aprirsi dopo il completamento dei tornei di qualificazione BCL saranno occupati dalle squadre perdenti nelle finali dei tornei di qualificazione, secondo i criteri della sezione D del regolamento ufficiale di pallacanestro.

L’estrazione si svolgerà a Monaco di Baviera giovedì 14 luglio.

Uff.Stampa Happy Casa Brindisi