Fiba Europe Cup, Brindisi perde al fotofinish contro il Kalev/Cramo ed esce dalla competizione europea

La FIBA Europe Cup della Happy Casa Brindisi si conclude al primo turno con l’amara sconfitta a Tallinn in Estonia in casa del Kalev/Cramo con il punteggio finale di 73-72. Una partita condotta per larghi tratti, dominata nel primo tempo chiuso sul 29-42 grazie a un secondo quarto di 12-26 di parziale ma sciupata negli ultimi due minuti di gioco. Dal 64-72 al 38’ il break di 9-0 del Kalev spezza i sogni di vittoria della Happy Casa, costretta a vincere di almeno 9 punti per la differenza punti nella classifica avulsa.

Il piano partita per coach Vitucci funziona perfettamente per 38 minuti durante i quali i suoi ragazzi controllano il ritmo della partita, sporcando le percentuali al tiro della capolista. L’energia e personalità di Mascolo dalla panchina permette a Brindisi di allungare fino al massimo vantaggio di +12 sulla sirena del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi il team estone si presenta con altro piglio ma la coppia Reed-Perkins aumenta i giri del motore e respinge l’assalto. Nel finale si spegne la luce e Cramo festeggia l’approdo al Second Round lasciando tanto amaro in bocca ai biancoazzurri autori di una buona prestazione complessiva.

Domenica anticipo alle ore 12:00 al PalaPentassuglia tra Brindisi e Venezia. Biglietti in vendita su Vivaticket e al New Basket Store.

IL TABELLINO

BC KALEV/CRAMO–HAPPY CASA BRINDISI 73-72 (17-15, 29-42, 52-55, 73-72)

BC KALEV/CRAMO: Jurkatamm (0/1, 3 r.), Gilbert ne, Van Beck 13 (2/8, 1/6, 1 r,), Kurbas ne, Konontsuk 16 (1/3, 4/8, 6 r.), Toom 5 (1/4, 1/1, 3 r.), Kitsing Ka. ne, Raimo ne, Dorbek 15 (5/11, 1/2, 10 r.), Meiers 17 (8/11, 6 r.), Kitsing Kr. 4 (2/3, 0/6, 4 r.), Kovliar 3 (0/1, 0/4, 2 r.). All.: Rannula.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 9 (3/7, 1/4, 7 r,), Reed 19 (6/13, 1/4, 3 r.), Bowman 2 (1/3, 0/3, 2 r.), Mascolo 10 (2/5, 2/4, 8 r.), Mezzanotte 3 (1/3 da 3, 3 r.), Riismaa 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 2 (1/3, 5 r.), Perkins 20 (6/14, 1/2, 5 r.), Dixson 5 (1/1, 1/1, 3 r.), Bocevski . All.: Vitucci.

ARBITRI: Lucis (LAT) – Stoica (ROM) – Bejat (NOR).

NOTE – Tiri liberi: Kalev/Cramo 14/16, Brindisi 9/11. Perc. tiro: Kalev/Cramo 26/69 (7/27 da tre, ro 11, rd 30), Brindisi 28/69 (7/22 da tre, ro 6, rd 26). Fallo tecnico: coach Vitucci (B) al 15’ (19-25).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi