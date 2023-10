Fiba Europe Cup – Buona la prima per Varese, Keravnos sconfitto

KERAVNOS BC-ITELYUM VARESE: 80-95

Keravnos BC: Spencer 14, Thornton 15, Pasiali 4, Gonatas ne, Stylianou 10, Nunez 5, Koumis, F. Tigkas 4, Savva ne, S. Tigkas ne, Reynolds 12, Taylor 16. Coach: Michalīs Kakiouzīs.

Itelyum Varese: Shahid 25, Cauley-Stein 15, Woldetensae 8, Moretti, Librizzi 4, Virginio 3, Hanlan 5, McDermott 13, Assui 2, Brown 20. Coach: Tom Bialaszewski.

Arbitri: Rutesic – Unsworth – Lucic.

Parziali: 15-23; 16-28; 25-15; 24-29. Progressivi: 15-23; 31-51; 56-66; 80-95.

Note – T3: 7/23 Keravnos BC, 17/34 Varese; T2: 25/49 Keravnos BC, 18/32 Varese; TL: 9/13 Keravnos BC, 8/9 Varese. Rimbalzi: 35 Keravnos BC (Taylor 14), 37 Varese (Cauley-Stein 9); Assist: 14 Keravnos BC (Reynolds 5), 27 Varese (Hanlan 16).

Bagna il suo esordio in FIBA Europe Cup con una vittoria la Itelyum Varese che espugna la Costas Papaellinas Arena di Nicosia con un netto 95-80 ai danni dei padroni di casa del Keravnos BC. Ottima la gara dei biancorossi, in controllo fin dalla palla a due nonostante un buon terzo periodo da parte dei ciprioti, bravi a rimettere in discussione un match che, fino al 20’, Varese stava conducendo di 20 lunghezze. Shahid (oggi il migliore dei suoi) e compagni, torneranno in campo domenica 22 ottobre, quando alla Itelyum Arena arriverà la Dolomiti Energia Trentino dell’ex Paolo Galbiati; palla a due alle ore 16:30.

Dopo un avvio equilibrato (5-5), la Itelyum prova a prendere il largo nel risultato grazie alle triple di McDermott che costringono coach Kakiouzīs a chiamare il primo timeout della partita. La breve sosta sblocca i padroni di casa (Thornton sugli scudi), ma non placa Varese che trova le buone iniziative di Woldetensae e Shahid che, al 10’, fissano il parziale sul 15-23. Shahid, Brown e Cauley-Stein allargano il divario in avvio di secondo periodo (17-29). Keravnos risponde quasi subito, ma nulla può contro il nuovo break varesino ispirato da Woldetensae, il cui 2+1 vale il temporaneo +13 (23-36), gap che uno scatenato Shahid amplia ulteriormente per il +20 (31-51) del 20’.

I padroni di casa tornano in campo con il coltello fra i denti accorciando grazie ad un parziale di 8 a 0- Brown sblocca Varese con una precisa tripla, ma Keravnos non frena, anzi, torna in scia sul -8 (46-54) obbligando coach Bialaszewski a fermare il gioco. Al rientro in campo, Cauley-Stein riporta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio, mentre Virginio ristabilisce il +15 (50-65), gap che i ciprioti sono bravi ancora una volta a ridurre per il 56-66 del 30’. L’approccio della Itelyum all’ultima frazione è di quelli buoni grazie alla mano bollente di Shahid, abile ad annullare ogni tentativo di rientro di Keravnos che, nonostante questo, riesce comunque a rimettersi in scia. A togliere le castagne dal fuoco ci pensano Brown ed il “solito” Shahid che al 40’ fissano il punteggio sul definitivo 95-80.

