Fiba Europe Cup, Perkins è freddo dalla lunetta e consegna la vittoria a Brindisi sugli estoni del Kalev/Cramo

Con tanta fatica la Happy Casa ottiene la seconda vittoria in Fiba Europe Cup dopo una gara in perfetto equilibrio nei primi tre quarti e che si sblocca solo negli ultimi 10′ quando Brindisi allunga fino al +10, ma rischia di sprecare tutto il vantaggio negli ultimi istanti di gara. Decisivi i due liberi messi a segno da Nick Perkins.

HAPPY CASA BRINDISI – KALEV/CRAMO 88-86 (23-23, 19-19, 22-22, 24-22)

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Bowman, Reed, Burnell, Mezzanotte, Perkins

QUINTETTO KALEV/CRAMO: Gilbert, Van Beck, Took, Konontsuk, Meiers

PRIMO QUARTO:

Nei primi minuti prevalgono decisamente gli attacchi sulle difese. Si parte forte a suon di triple da ambo le parti: per la Happy Casa molto bene gli esterni Bowman e Reed, mentre gli ospiti rispondo con Gilbert e van Beck. L’equilibrio fa da padrone e nel finale di quarto i quattro punti consecutivi di Perkins mettono la gara in perfetta parità sul 23-23

SECONDO QUARTO:

Anche nei secondi 10’ il punteggio non si schioda dalla parità. I pugliesi resistono alla mano calda da oltre l’arco degli estoni e rimangono sempre nella gara, senza però aver la possibilità di provare un allungo o di prendere un minimo vantaggio. Anche il secondo quarto si chiude in perfetto equilibrio, 42-42.

TERZO QUARTO:

Alla ripresa dalla pausa lunga, la gara si fa più intensa e aggressiva, con la Happy Casa che sembra prendere il primo vantaggio sostanzioso della gara sul +7, 57-50. Gli estoni provano a reagire e riescono attraverso la zona a imbrigliare l’attacco brindisino. Uno scatenato Van Beck riporta tutto in parità anche nella terza frazione: 64-64.

ULTIMO QUARTO:

Negli ultimi 10′ si configura lo stesso copione del terzo quarto: la formazione di Vitucci prova un nuovo importante allungo sul +10, grazie ai canestri del trio Mezzanotte-Mascolo-Riisma. L’equilibrio appare definitivamente spezzato con i padroni di casa che cercano di mantenere il controllo della gara. Il Kalev però si dimostra una squadra solida e rognosa che non molla mai e con Van Beck protagonista recupera portandosi sul -2. Sull’85-83 e 30” da giocare Vitucci chiama timeout; la rimessa scellerata di Burnell finisce nelle mani del solito Van Beck che mette due punti in contropiede e subendo anche il fallo realizza il tiro libero del vantaggio estone 85-86. Vitucci è costretto ad un altro timeout a 14” dalla fine. Questa volta la rimessa viene eseguita correttamente e nello sviluppo dell’azione Perkins subisce un fallo antisportivo che lo manda in lunetta dove fa 2/2 (87-86). Quando manca un solo secondo Reed si prende il fallo, realizzando il primo libero e sbagliando di proposito il secondo per rendere impossibile il tiro degli avversari. Cala il sipario al PalaPentassuglia, Brindisi vince la seconda gara in Fiba Europe Cup con il risultato di 88-86.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 8 (4/7, 0/1, 3 r.), Burnell 14 (4/8, 2/4, 6 r,), Reed 9 (1/4, 2/4, 2 r.), Bowman 12 (0/2, 3/4, 4 r.), Mascolo 12 (6/8, 0/2, 4r.), Mezzanotte 6 (0/2, 2/4, 1 r.), Riismaa 9 (3/4, 1/3, 4 r.), Bayehe 4 (2/2, 2 r.), Perkins 14 (6/12, 0/1, 4 r.), De Donno ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

BC KALEV/CRAMO: Jurkatamm 3 (3 r.), Gilbert 16 (4/8, 2/5), Van Beck 31 (8/13, 4/6, 6 r.), Kurbas ne, Konontsuk 9 (3/6 da 3, 4 r.), Toom 3 (1/3, 0/1, 3 r.), Dorbek 2 (1/2, 1 r.), Meiers 6 (3/3, 3 r.), Kitsing Kr. 6 (2/5 da 3, 5 r.), Kovliar 10 (2/2, 2/4, 4 r.), Kitsing Ka. ne, Raimo ne. All.: Rannula.

BASKETINSIDE MVP: Nick Perkins 14 punti

PROGRESSIVI: 23-23, 42-42, 64-64, 88-86