FIBA #IntercontinentalCup: Fitipaldo trascina Tenerife! Spagnoli campioni intercontinentali per la terza volta nella loro storia

Terza Coppa Intercontinentale FIBA per la Lenovo Tenerife che vince nettamente sui brasiliani del Sao Paulo. Primo tempo solido per gli spagnoli che chiudono avanti di 8 punti e archiviano il discorso definitivamente con un ultimo quarto di notevole livello. MVP di giornata una conoscenza del nostro campionato, Bruno Fitipaldo. L’uruguaiano segna 15 punti con 6 assist e insieme a un incisivo Salin sono la chiave della vittoria degli spagnoli. Bene anche sotto canestro il duo Shermadini – Doornekamp. Non basta ai brasiliani un Coelho da 18 punti e la doppia doppia del solito Da Silva (13+12).

SAO PAULO – LENOVO TENERIFE 68-89 (19-25, 16-18, 18-22, 15-24)

MVP BasketInside: Bruno Fitipaldo

SAO PAULO: Coelho 18, Da Silva 13, Marquinhos 12, Ansaloni 9, Miller 7, Bennett 6, Corazza 3, Siewert.

LENOVO TENERIFE: Fitipaldo 15, Salin 15, Doornekamp 13, Shermadini 12, Huertas 9, Fernandez 7, Guerra 6, Abromaitis 4, Cook 3, Sastre 3, Diagne 2, Rodriguez.