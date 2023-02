FIBA #IntercontinentalCup: Tenerife dilaga, +70! Sao Paulo in finale trascinata da Miller e Da Silva

Fiba Intercontinental Cup in quel di Tenerife. Due semifinali oggi, la Finalissima domenica.

RIO GRANDE VALLEY VIPERS – SAO PAULO 70-91 (18-24, 12-22, 14-22, 26-23)

Staccano il pass per la finalissima i brasiliani, trascinati dal duo Miller – Da Silva. L’americano segna 24 punti in una serata in cui è ispiratissimo al tiro mentre il brasiliano domina il pitturato con una doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi. Non bastano i 17 punti di Occeus per la squadra americana di G-League.

😮‍💨 It's always Miller time when you've got Malcolm on your team! Double M goes off for game-high 24pts ! #IntercontinentalCup I @SPFCBasquetebol pic.twitter.com/1CCJUhnDiu — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) February 10, 2023

TENERIFE – MONASTIR 112-42 (25-6, 27-10, 31-11, 29-15)

Nessuna storia per i padroni di casa che si divertono e fanno divertire. +70, punteggio larghissimo che descrive una partita in cui non è mai in discussione il punteggio in favore di Tenerife. 6 punti segnati per la squadra tunisina nel primo quarto e un livello nettamente inferiore agli spagnoli. Abromaitis top scorer per gli spagnoli con 20 punti segnati.