FIBA Women’s Basketball World Cup – USA-Cina è la finale per il titolo Mondiale

Sarà Cina-Usa la finale dell’edizione 2022 del Mondiale femminile che si chiude domani a Sidney. Le due semifinali hanno scelto le squadre migliori e sicuramente le più continue nella rassegna iridiata. Team USA ha avuto ancora vita facile confermando la sua grande superiorità. Stavolta è toccato al Canada soccombere alle statunitensi che sono partite fortissimo con un perentorio e già decisivo 27-7 nel primo quarto. Un secondo quarto di apparente equilibrio (parziale di 22-14 per il 49-21 al 20′) lancia un terzo periodo con un nuovo slancio americano che porta il vantaggio USA sul 71-29. Il finale dice 83-43 con la 7a vittoria consecutiva in questo mondiale per gli USA (striscia allungata a 29 partite mondiali) che mediamente hanno vinto con uno scarto di 43 punti palesando una forza davvero disarmante al cospetto di ogni avversario.

A fare il miracolo in finale ci proverà la Cina che ha vinto contro l’Australia grazie a due liberi di Siyu Wang a 3″ dalla fine di un bella sfida dove le due squadre hanno lottato gomito a gomito per tutti i 40′. La Cina vola in finale con un bilancio di 6 vittorie in 7 partite con l’unica sconfitta subita proprio contro gli USA nel 77-63 arrivato nella prima fase che è anche la vittoria con minor scarto delle statunitensi in questo torneo.

Domani la finale tra due squadre che incontrano a un Mondiale per la 7a volta con precedenti totalmente favorevoli agli USA. La Cina ha sempre perso con uno scarto in doppia cifra. L’atto conclusivo sarà anticipato dalla sfida che vale la medaglia di bronzo tra Australia e Canada.