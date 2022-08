FIBA World CUP 2023 European Qualifiers. Il punto dopo la prima giornata della seconda fase

Si è completata la prima giornata di gare della 2a fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Questi i risultati e le classifiche aggiornate dei quattro gironi. Sabato 27 e domenica 28 agosto si torna in campo per un altro giro che sarà anche l’ultimo test per le squadre impegnate poi dal 1°settembre all’Eurobasket 2022.

GIRONE I

Trascinata dai 22 punti e 14 rimbalzi di Kristaps Porzingis e da un incredibile percentuale nel tiro da tre punti (20/35), la Lettonia strapazza la Turchia. A Riga allungo decisivo dei padroni di casa nel 3°quarto (parziale 31-16) e per i turchi di Ataman non c’è stato più scampo. La squadra di coach Luca Banchi balza così da sola in testa al girone I e proverà la fuga domenica nel match di Newcastle contro la Gran Bretagna. La Serbia vince all’overtime una bellissima partita contro la Grecia. A Belgrado sfida dominata da Nikola Jokic (29 punti) e Giannis Antetokounmpo (40 punti che è il record di punti segnati in una gara delle qualificazioni mondiali europee). Vittoria importante per la Serbia che rimane in corsa per la qualificazione. Apprensione per coach Pesic che ha perso alla fine del 2°quarto Micic per un infortunio alla caviglia destra. Importante vittoria interna per il Belgio che liquida la Gran Bretagna e raggiunge la Grecia al 2°posto. Per i “Lions” 17 punti per il neo-virtussino Ismael Bako.

Risultati

Lettonia-Turchia 111-85

Serbia-Grecia 100-94 OT

Belgio-Gran Bretagna 72-57

CLASSIFICA

Lettonia 9 (4-1)

Grecia 8 (3-2)

Belgio 8 (3-2)

Turchia 7 (2-3)

Serbia 7 (2-3)

Gran Bretagna 5 (1-4)

Prossimo turno

Gran Bretagna-Lettonia (28/8)

Grecia-Belgio (28/8)

Turchia-Serbia (28/8)

GIRONE J

La Germania tiene la testa del girone grazie al successo sul campo della Svezia. Tedeschi senza Theis ma vincenti grazie ai 16 punti di Franz Wagner. Alla pari della Germania c’è la Finlandia che guidata da un grande Markkanen batte Israele centrando la 6a vittoria in 7 gare. 28 punti e 9 rimbalzi per il lungo dei Cleveland Cavs. Per Israele opaca prestazione di Avdija (8 punti, 3/10 dal campo). Dietro alla coppia di testa c’è la Slovenia che manda chiari segnali anche in chiave Eurobasket. Netta vittoria contro l’Estonia 25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Luka Doncic, 19 e 3/4 da tre per Goran Dragic. Niente da fare per l’Estonia che rimane in fondo alla classifica del girone. Domenica riflettori puntati sull’Audi Dome di Monaco con la sfida Germania-Slovenia, sfida chiave per il primato ma anche in ottica Eurobasket.

Risultati

Finlandia-Israele 79-73

Svezia-Germania 50-67

Slovenia-Estonia 104-83

CLASSIFICA

Germania 13 (6-1)

Finlandia 13 (6-1)

Slovenia 12 (5-2)

Israele 10 (3-4)

Svezia 9 (2-5)

Estonia 9 (2-5)

Prossimo turno

Germania-Slovenia (28/8)

Estonia-Finalndia (28/8)

Israele-Svezia (28/8)

GIRONE K

Francia e Lituania senza troppi problemi e in testa al girone. Con un secondo tempo da urlo, e dopo i primi 20′ da brividi, i francesi vincono contro la Repubblica Ceca. 57-18 il parziale dei due quarti finali per i transalpini dopo che i ceki avevano chiuso avanti all’intervallo 42-34. La Lituania passa in casa dell’Ungheria con la “solita” coppia Sabonis-Valanciunas (17 punti a testa). Tiene il passo delle big il Montenegro che vince contro la Bosnia. Sabato in calendario un interessante Lituania-Montenegro sia per un utile upgrade alla classifica sia per testare le condizioni delle due squadre in previsione dell’Eurobasket ormai alle porte.

Risultati

Ungheria-Lituania 78-88

Montenegro-Bosnia 88-69

Francia-Repubblica Ceca 95-60

CLASSIFICA

Francia 13 (6-1)

Lituania 13 (6-1)

Montenegro 12 (5-2)

R.Ceca 10 (3-4)

Bosna 10 (3-4)

Ungheria 10 (3-4)

Prossimo turno

Repubblica Ceca-Ungheria (27/8)

Lituania-Montenegro (27/8)

Bosnia-Francia (27/8)



GIRONE L

Coppia in testa anche nel Girone L con Italia e Spagna a braccetto e Islanda e Georgia subito a inseguire. L’Italia vince in Ucraina con un buon secondo tempo, la Spagna non ha troppi problemi contro l’Islanda. Nell’altro incontro del Girone vince in casa la Georgia contro i Paesi Bassi di coach Buscaglia (unica squadra senza vittorie) ma la squadra di Zouros perde per infortunio Shengelia che dovrà saltare il match di sabato contro l’Italia a Brescia e soprattutto l’Eurobasket il cui Girone di qualificazione si giocherà a Tbilisi.

Risultati

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

CLASSIFICA

Italia 9 (4-1)

Spagna 9 (4-1)

Islanda 8 (3-2)

Georgia 8 (3-2)

Ucraina 6 (1-4)

P.Bassi 5 (0-5)

Prossimo turno

Paesi Bassi-Spagna (27/8)

Italia-Georgia (27/8)

Islanda-Ucraina (27/8)