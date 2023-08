FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo A

By

Chiudiamo l’analisi dei gruppi che compongono la FIBA World Cup che partirà domani 25 agosto e si concluderà con la finalissima il 10 settembre.

Oggi analizzeremo il girone A, composto da Angola, Repubblica Dominicana Filippine e Italia: le partite del girone si giocheranno a Manila.

ANGOLA, CAMBIO GENERAZIONALE



ROSTER (non definitivo): Wilson Ambrosio, Marcos Bala, Jilson Bango, Clesio Castro, Silvio De Sousa, Teotónio Dó, Gerson Domingos, Childe Dundão, João Fernandes, Bruno Fernando, Danilson Francisco, Eduardo Francisco, Aboubakar Gakou, Gerson Gonçalves, Aldemiro João, Kevin Kokila, Jeronimo Luis, José Dimitri Maconda, Antonio Monteiro, Hélder Laércio Neto, Milton Valente, Aginaldo Neto, Leonel Paulo.

Coach: Josep Claros

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI:

2002 – 11° posto

2006 – 9° posto

2010 – 15° posto

2014 – 17° posto

2019 – 27° posto

PUNTO DI FORZA: La squadra di coach Claros punta decisamente sulla difesa, tanto che ha tenuto a poco più di 60 punti di media i suoi avversari delle qualificazioni.

PUNTO DEBOLE: L’inesperienza dovuta al ricambio generazionale potrebbe penalizzare gli africani, che peraltro fanno fatica al tiro dalla lunga e rischiano di facilitare così il compito delle difese avversarie.

PREVISIONE: Sarà durissima per l’Angola arrivare al secondo turno, e quindi tra le prime 16; visto il livello medio della competizione, possono comunque puntare ad arrivare tra le prime 20.

REPUBBLICA DOMINICANA, LA SORPRESA



ROSTER: Victor Liz, Eloy Vargas, Gelvis Solano, Andres Feliz, Angel Delgado, Gerardo Suero, Jean Montero, Rigoberto Mendoza, LJ Figueroa, Antonio Pena, Lester Quinones, Karl-Anthony Towns.

Coach: Nestor Garcia

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI:

2002 – non qualificati

2006 – non qualificati

2010 – non qualificati

2014 – 13° posto

2019 – 16° posto

PUNTO DI FORZA: Il rientro di Karl-Anthony Towns con la sua Nazionale dopo 10 anni potrebbe rilanciare i dominicani verso un risultato sorprendente, e coach Garcia ha già dimostrato di poter stupire alla sua esperienza con il Venezuela.

PUNTO DEBOLE: Le assenze degli altri NBA Duarte e Horford sono pesanti, e se il sedicente miglior lungo tiratore di sempre non dovesse riuscire ad amalgamarsi col resto della squadra, sarebbe un grosso problema.

PREVISIONE: Il secondo turno è alla portata dei dominicani, così come eventualmente i quarti di finale; oltre quello scoglio, difficilmente li vedremo.

FILIPPINE, I PADRONI DI CASA



ROSTER: Rhenz Abando, Japeth Aguilar, Jordan Clarkson, AJ Edu, June Mar Fajardo, Jamie Malonzo, CJ Perez, RR Pogoy, Dwight Ramos, Kiefer Ravena, Kai Sotto, Scottie Thompson.

Coach: Chot Reyes

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI:

2002 – non qualificati

2006 – non qualificati

2010 – non qualificati

2014 – 21° posto

2019 – 32° posto

PUNTO DI FORZA: Le speranze delle Filippine sono riposte quasi interamente sull’NBA Jordan Clarkson, stella della squadra e marcatore di primissimo livello. Il tifo calorosissimo di casa potrebbe essere decisivo per dare ai filippini la spinta necessaria.

PUNTO DEBOLE: Oltre a Clarkson c’è poco, soprattutto se Kai Sotto non riuscirà a risolvere i suoi problemi alla schiena.

PREVISIONE: Spinti dall’entusiasmo, i filippini potrebbero anche arrivare al secondo turno, ma non sarà semplice per loro andare oltre.

ITALIA, FORZA AZZURRI



ROSTER:

Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Gabriele Procida, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Luigi Datome, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Mouhamet Diouf, Nicolò Melli.

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI:

2002 – non qualificati

2006 – 9° posto

2010 – non qualificati

2014 – non qualificati

2019 – 10° posto

PUNTO DI FORZA: La coesione del gruppo creata da coach Pozzecco è senza dubbio l’arma in più di questa Nazionale, che nelle gare amichevoli delle ultime settimane ha dimostrato di potersela giocare anche con squadre più forti sulla carta.

Difesa aggressiva, gioco in velocità e tanti tiratori dalla lunga distanza possono mettere in difficoltà chiunque.

PUNTO DEBOLE: Il poco peso sotto canestro e in generale in ogni ruolo potrebbe risultare decisivo nelle gare contro le nazionali di tonnellaggio superiore.

PREVISIONE: Visti gli avversari del primo turno e i possibili accoppiamenti del secondo, i quarti di finale sono alla portata; ma questa Nazionale diverte e si diverte, chissà dove potrebbe arrivare!