FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo B

Iniziamo oggi a prepararci in vista della FIBA World Cup che partirà il prossimo 25 agosto e si concluderà con la finalissima il 10 settembre. Oggi analizzeremo il girone B, composto da Cina, Porto Rico, Serbia e Sud Sudan: le partite del girone si giocheranno a Manila.

La Serbia ha perso di un soffio contro l’Italia ad Atene || Credits: kss.rs

SERBIA, LA FAVORITA

ROSTER: Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Nikola Jovic, Nikola Milutinov, Marko Guduric, Filip Petrusev, Dejan Davidovac, Vanja Marinkovic, Dusan Ristic, Borisa Simanic, Stefan Jovic. CT Svetislav Pesic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 Oro (era ancora Jugoslavia), 2006 undicesimo posto (era Serbia e Montenegro), 2010 quarto posto, 2014 Argento, 2019 quinto posto

PUNTO DI FORZA: Gruppo esperto che si esalta quando gioca con la maglia della nazionale. La forza è sicuramente tra le guardie (Bogdanovic e Guduric) e nell’affollato reparto lunghi che, nonostante le assenze di Jokic e Marjanovic, può contare su Jovic, Petrusev, Ristic e soprattutto Milutinov.

PUNTO DEBOLE: Tolti i due appena menzionati, vista anche l’assenza di Micic, il reparto guardie non dà certezze: Avramovic non convince in regia e a livello difensivo potrebbe essere facilmente attaccato in 1-vs-1 da play più forti ed atletici; Dobric deve dimostrare di meritare la chiamata (e la Virtus ci spera…) mentre Marinkovic e Jovic sono ormai delle scommesse a questi livelli.

PREVISIONE: In questo girone non dovrebbe avere problemi, nella seconda fase troverebbe le prime due del girone A (quello dell’Italia). Ai quarti la Serbia dovrebbe arrivarci senza troppa fatica, poi per avanzare ulteriormente sarà fondamentale non tirare fuori i fantasmi delle gare ad eliminazione diretta delle ultime manifestazioni FIBA (mondiale 2019 ed europeo 2022).

Il Sud Sudan ha già scritto la storia qualificandosi, ma non vuole fermarsi qui || FIBA.com

SUD SUDAN, LA CENERENTOLA

ROSTER: Carlik Jones, Wenyen Gabriel, Marial Shayok, Mangok Mathiang, Deng Acuoth, Nuni Omot, Peter Jok, Mareng Gatkuoth, Junior Madut, Emmanuel Akot, Deng Dut, Sunday Dech, Koch Bar. CT Royal Ivey

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: prima apparizione assoluta per una Nazione nata nel 2011 e che si è affiliata alla FIBA a fine 2013

PUNTO DI FORZA: Fisicamente sono mostruosi e partono dall’intensità difensiva per poi rivesarsi in una fase offensiva giocata ad alto ritmo. Gabriel e Jones dovrebbero essere i giocatori di punta della nazionale africana.

PUNTO DEBOLE: l’inesperienza a questi livelli è l’interrogativo più grande per questa giovanissima formazione.

PREVISIONE: le qualificazioni sono andate benissimo, in più si sono aggiunti elementi importanti. C’è la possibilità di passare il girone come seconda, ma sarà fondamentale la sfida contro la Cina.

Djordjevic proverà a portare la Cina tra le prime 16 || FIBA.com

CINA, PASSARE IL TURNO PER RISCATTARSI

ROSTER: Zhao Jiwei, Zhang Zhenlin, Fu Hao, Cheng Shuaipeng, Sun Minghui, Zhu Junlong, Hu Jinqiu, Zhou Peng, Zhao Rui, Hu Mingxuan, Du Runwang, Fang Shuo, Cui Yongxi, Wang Zhelin, Zhou Qi, Kyle Anderson (aka Li Kaier)

CT Aleksandar Djordjevic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 12° posto, 2006 9° posto, 2010 16° posto, 2014 non qualificata, 2019 24° posto

PUNTO DI FORZA: L’allenatore sembra il vero punto di forza, se riesce a costruire un gruppo solido intorno alle stelle Kyle Anderson (che giocherà con il nome cinese di Li Kaier) e Zhou Qi, centro con un breve passato NBA.

PUNTO DEBOLE: Visto il bassissimo livello tecnico non c’è una grande rotazione dietro ai titolari e questo potrebbe essere un grosso problema visti gli impegni assai ravvicinati.

PREVISIONE: La squadra non sembra molto migliorata rispetto all’ultimo disastroso mondiale ospitato in casa, ma essendo un girone molto equilibrato (al ribasso) potrebbe bastare poco per accedere alla seconda fase. Sarebbe già un grande traguardo.

Porto Rico non manca mai agli appuntamenti che contano || FIBA.com

PORTO RICO, PESANO LE ASSENZE

ROSTER: Tremont Waters, Jordan Howard, Ethan Thompson, John Holland, Stephen Thompson, Phillip Wheeler, Aleem Ford, Isaiah Piñeiro, Justin Reyes, Christopher Ortiz, Ismael Romero, George Conditt IV, Timajh Parker-Rivera e Arnaldo Toro. CT Nelson Colon

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 7° posto, 2006 17° posto, 2010 18° posto, 2014 19° posto, 2019 15° posto

PUNTO DI FORZA: La concretezza dei due Thompson e l’estro di Waters possono scombussolare i piani partita degli avversari, soprattutto se la squadra dovesse trovare buone percentuali al tiro.

PUNTO DEBOLE: Le assenze di Alvarado e Clavell sono troppo determinanti per una nazionale con poco talento come quella caraibica, ma anche con loro due il problema dei lunghi sarebbe comunque rimasto. Troppo leggeri sotto canestro per impaurire le avversarie del girone.

PREVISIONE: Quasi impossibile immaginare Porto Rico andare oltre questo girone. Si giocherà i posti per la “parte destra della classifica” dal 17° al 32°.