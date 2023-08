FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo C

Il gruppo C della FIBA World Cup vede protagonista la grande favorita di questa competizione, ovvero USA. Il girone si disputerà dal 26 al 30 Agosto a Manila alla Mall of Asia Arena di Pasay. Grecia, Giordania e Nuova Zelanda completano il girone in cui l’esordio vedrà protagoniste la Grecia di Coach Itoudis contro la Giordania il 26 Agosto.

USA

ROSTER:

Paolo Banchero, F, Orlando Magic

Mikal Bridges, F, Brooklyn Nets

Jalen Brunson, G, New York Knicks

Anthony Edwards, G, Minnesota Timberwolves

Tyrese Haliburton, G, Indiana Pacers

Josh Hart, G, New York Knicks

Brandon Ingram, F, New Orleans Pelicans

Jaren Jackson Jr., F, Memphis Grizzlies

Cam Johnson, F, Brooklyn Nets

Walker Kessler, C, Utah Jazz

Bobby Portis, F, Milwaukee Bucks

Austin Reaves, G, Los Angeles Lakers

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002 6° posto, 2006 bronzo, 2010 oro, 2014 oro, 2019 7° posto.

PUNTO DI FORZA: Tanti sono i punti di forza di questo Team USA che non presenta Superstar del calibro di Steph Curry, LeBron James o Kevin Durant ma che ha un roster lungo, completo e forte in ogni reparto. Le chiavi della squadra sono in mano a Jalen Brunson, stella dei Knicks e autore di una grande stagione. Sotto canestro Jaren Jackson Jr è il padrone dell’area, potenzialmente dominante in un contesto FIBA e già miglior difensore della scorsa stagione in NBA. Steve Kerr ha una squadra costruita bene, forte e che parte senza dubbio da favorita.

PUNTO DEBOLE: La mancanza di esperienza in un contesto FIBA per l’intero roster di questo USA Basketball può essere un fattore da non sottovalutare. Anche nel 2019 stelle del calibro di Jaylen Brown e Donovan Mitchell, giusto per fare due esempi, avevano avuto difficoltà in una competizione molto differente dal gioco NBA. L’atteggiamento e la “supponenza” che spesso contraddistingue la squadra statunitense può essere un boomerang molto pericoloso.

PREVISIONE: Qualsiasi piazzamento differente dal primo posto sarebbe un fallimento per USA. Steve Kerr e i suoi giocatori probabilmente vinceranno, ma non sarà una passeggiata.

GIORDANIA

ROSTER: Abu Hawwas Amin, Dar Tucker, Freddy Ibrahim, Ahmad Alhamarsheh, Sami BZAI, Zaid Abbas, Mohammad Hussein, Hashem Abbas, Ashraf Alhendi, Caden Chudri Zuheir Alnajdawi, Ahmad AL Dwairi, Fadi Nader George QARMASH (Roster ufficiale da annunciare).

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002 non qualificati, 2006 non qualificati, 2010 23° posto, 2014 non qualificati, 2019 28° posto

PUNTO DI FORZA: Dar Tucker è l’uomo in più di questa Giordania. L’ex stella della G-League, ora protagonista in Argentina con la camiseta del Boca Juniors, è la stella della squadra e il punto di riferimento assoluto per una squadra che ha poco da perdere e che proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo contro nazionali di livello decisamente superiore.

PUNTO DEBOLE: Un roster di livello decisamente basso, con la maggior parte dei giocatori che non ha quasi mai avuto modo di giocare a questi livelli sebbene la Giordania sia alla seconda partecipazione consecutiva alla FIBA World Cup.

PREVISIONE: Difficile prevedere almeno una vittoria in questa FIBA World Cup per la Giordania.

GRECIA

ROSTER: Thanasis Antetokounmpo, Lefteris Bochoridis, Manolis Hatzidakis, Panagiotis Kalaitzakis, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Konstantinos Mitoglou, Dimitris Moraitis, Giorgos Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Nikos Rogkavopoulos, Giorgos Tsalmpouris, Thomas Walkup. (Roster ufficiale ancora non annunciato.)

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002 non qualificati, 2006 argento, 2010 11° posto, 2014 9° posto, 2019 11° posto.

PUNTO DI FORZA: Ci sarà meno pressione in un roster che patirà l’assenza di una stella come Giannis Antetokounmpo, ma che potrà forse permettergli di giocare con maggiore leggerezza. La naturalizzazione di un giocatore importantissimo sui due lati come Thomas Walkup, in particolare in difesa, sarà fondamentale per Coach Itoudis. Appunto Coach Itoudis, uno dei migliori allenatori d’Europa, sarà quel qualcosa in più, un allenatore capace di ottenere di più dal suo roster.

PUNTO DEBOLE: L’assenza di tanti veterani e di uno dei giocatori, se non il più forte del mondo, come Giannis Antetokounmpo. Peserà tantissimo non avere la stella dei Bucks, come Kostas Sloukas e Nick Calathes, due giocatori che sono stati certezze e riferimenti nell’ultimo decennio per la Grecia.

PREVISIONE: A causa delle assenze, la Grecia è passata da possibile squadra in lizza per la medaglia ad outsider. Dura vederla nei primi 3 posti, ma doveroso provarci per Coach Ituodis.

NUOVA ZELANDA

ROSTER: Dan Fotu, Finn Delany, Flynn Cameron, Hyrum Harris, Isaac Fotu, Izayah Le’Afa, Jordan Ngatai, Reuben Te Rangi, Sam Timmins, Shea Ili, Taylor Britt, Tohi Smith-Milner, Walter Brown, Yanni Wetzell.

RISULTATI ULTIME 5 EDIZIONI: 2002 4° posto, 2006 16° posto, 2010 12° posto, 2014 15° posto, 2019 19° posto.

PUNTO DI FORZA: Molto passerà dalle mani di Finn Delany e Yani Wetzell. I due “tedeschi” del roster con esperienza e maggiore abitudine a giocare ad alti livelli. La Nuova Zelanda però è reduce da 6 qualificazioni consecutive alla FIBA World Cup, fattore che dimostra come non sia proprio una debuttante. Ripetere l’eccezionale semifinale del 2002 sarà quasi (senza il quasi) impossibile, ma la mancanza di pressione e aspettative può far giocare questa squadra con libertà e serenità.

PUNTO DEBOLE: Il girone è durissimo, come detto per la Giordania. USA è una bestia nera impossibile da superare, mentre molto dura è anche contro la Grecia. La mancanza dei fratelli Webster sarà un deficit importante da superare, in particolare in attacco.

PREVISIONE: Molto dura superare il primo girone, ma la speranza è l’ultima a morire.