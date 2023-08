FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo G

By

E’ tempo di FIBA World Cup e prosegue la presentazione delle squadre che parteciperanno alla competizione iridata in terra asiatica. Oggi tocca al gruppo G, nel quale è inserita la Nazionale campione del mondo in carica, la Spagna, che comincerà la sua difesa del titolo contro la Costa d’Avorio. Il girone è completato da Brasile e Iran, con ivoriani e iraniani che sembrano le due squadre meno attrezzate per andare avanti. Le gare si disputeranno dal 26 al 30 giugno alla Indonesia Arena di Giacarta, struttura appena inaugurata e che ospiterà proprio i Mondiali come primo evento dalla sua costruzione.

Il sogno della Spagna riparte da questa immagine, la Coppa sollevata nel 2019 a Pechino. Credits: Fiba.com

SPAGNA

ROSTER: Alberto Diaz, Sergio Llull, Alex Abrines, Dario Brizuela, Joel Parra, Rudy Fernandez, Victor Claver, Santi Aldama, Usman Garuba, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez, Juan Nunez.

CT: Sergio Scariolo

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 Quinto Posto 2006 Oro 2010 Sesto Posto 2014 Quinto Posto 2019 Oro

PUNTO DI FORZA: Esperienza nel giocare e vincere grandi manifestazioni, campioni quasi senza tempo e ancora una grande voglia di conquistare tutto. Sono arrivati quattro titoli europei nelle ultime sei edizioni, due mondiali nelle ultime cinque e l’era dorada della Spagna non si pone limiti. Arrivare ai Mondiali da campioni europei e mondiali in carica dà una grande spinta agli iberici e intimorisce gli avversari. Reparto lunghi che funziona, con i due Hernangomez accompagnati da Garuba e Aldama, qualità nelle mani di Llull, Abrines e Fernandez, oltre al talento del giovane Nunez.

PUNTO DEBOLE: Assenze e condizioni fisiche precarie sono sicuramente la nota dolente di questa Spagna versione FIBA World Cup 2023. Due rinunce già annunciate per Scariolo che dovrà fare a meno di Lorenzo Brown e Ricky Rubio, MVP dell’ultima edizione dei Mondiali. Ma anche tra i convocati ci sono alcuni campanelli d’allarme, con Alberto Diaz ancora incerto di poter partecipare alla manifestazione iridata, oltre a Llull e Garuba che sono da poco rientrati dai rispettivi infortuni.

PREVISIONE: Il titolo iridato ha portato l’asticella nel punto più alto, per cui il sogno è certamente ripetersi e riportare la Coppa in terra iberica. Sulla carta, però, ci sono squadre che appaiono più attrezzate per puntare al titolo e il podio potrebbe essere un buon traguardo per la truppa di Scariolo.

Occasione per confermarsi nelle prime sedici per il Brasile, sognando i quarti di finale. Credits: Fiba.com

BRASILE

ROSTER: Yago dos Santos, Raul Neto, Marcelo Huertas, George de Paula, Vitor Benite, Didi Louzada, Gui Santos, Leonardo Meindl, Gabriel Jau, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio, Felipe dos Anjos, Tim Soares. (Il roster definitivo non è ancora stato confermato)

CT: Gustavo de Conti

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 Ottavo Posto 2006 Diciannovesimo Posto 2010 Nono Posto 2014 Sesto Posto 2019 Tredicesimo Posto

PUNTO DI FORZA: Avere nel roster Neto, Marcelo Huertas, Caboclo, Felicio garantisce al Brasile di trovarsi ai nastri di partenza del Mondiale con buone speranze. Nell’avvicinamento alla competizione hanno trovato convincenti vittorie con Venezuela, Australia e Sud Sudan prima di cadere contro l’Italia. Buona organizzazione difensiva, tante frecce dall’arco e nel pitturato non mancano i centrimetri.

PUNTO DEBOLE: Nelle ultime competizioni importanti giocate quando l’ostacolo è diventato un po’ più alto, Germania alle Olimpiadi, Stati Uniti e Repubblica Ceca ai Mondiali 2019, la squadra ha dimostrato di non essere all’altezza. Bisognerà capire quanto gli uomini chiave del team, Caboclo su tutti, riusciranno ad alzare il proprio livello di gioco quando comincerà a contare.

PREVISIONE: Superare la prima fase è un obiettivo concreto per la squadra sudamericana, viste anche le avversarie non irresistibili. La seconda fase, però, potrebbe diventare proibitiva con Canada e Francia che potrebbero completare il girone L con la Spagna.

La Costa d’Avorio sogna di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi dei Mondiali. Credits: Fiba.com

COSTA D’AVORIO

ROSTER: Souleyman Diabate, Assemian Moulare, Bazoumana Kone, Vafessa Fofana, Nisre Zouzoua, Maxence Dadiet, Mike Fofana, Charles Abouo, Jean-Philippe Dally, Cedric Bah, Amadou Sidibe, Patrick Tape.

CT: Dejan Prokic

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 Non qualificata 2006 Non qualificata 2010 Ventunesimo Posto 2014 Non qualificata 2019 Ventinovesimo Posto

PUNTI DI FORZA: Buon mix di giovani e giocatori d’esperienza, con Diabate e Vafessa Fofana che nella fase di qualificazione si sono ben integrati con le nuove leve, Dadiet e soprattutto Moulare, e hanno portato la squadra a vincere 14 gare su 16 disputate.

PUNTO DEBOLE: Tanti assenti rispetto alla squadra che ha perso la finale ad AfroBasket 2021, come Konate, Edi e Matt Costello. Coach Prokic non ha tante frecce al suo arco, difficile pensare che si possa inventare qualcosa per impensierire Spagna e Brasile.

PREVISIONE: Souleyman Diabate ha dichiarato che il loro obiettivo è raggiungere la seconda fase. Sembra più un legittimo sogno, visto che la Costa d’Avorio parte dietro nelle gerarchie e la prima fase con Spagna e Brasile appare già proibitiva. La sfida contro l’Iran potrebbe regalare una vittoria ai Mondiali e sarebbe la seconda nella sua storia visto che l’unico successo per gli ivoriani al momento è quello della FIBA World Cup 2010 contro Porto Rico.

Le speranze dell’Iran di ben figurare in questo Mondiale passano ancora da Hamed Haddadi. Credits: Fiba.com

IRAN

ROSTER: Matin Aghajanpour, Jalal Aghamiri, Hasan Aliakbari, Mohammad Amini, Piter Girgoorian, Hamed Haddadi, Arsalan Kazemi, Sajjad Mashayekhi, Meisam Mirzaei, Salar Monji, Sajjad Pazrofteh, Navid Rezaeifar, Mohammad Shahrian, Mohammad Sina Vahedi, Behnam Yakhcali. (Il roster definitivo non è ancora stato confermato)

CT: Hakan Demir

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 Non qualificata 2006 Non qualificata 2010 Diciassettesimo Posto 2014 Ventesimo Posto 2019 Ventitreesimo Posto

PUNTI DI FORZA: Sfruttare subito i vari Haddadi, Yakhchali e Kazemi, in combinazione con i giovani Hamini e Aghajanpour per sorprendere il Brasile nella gara d’apertura. Tanti centimetri, una buona presenza nel pitturato e l’esperienza ai Mondiali dei veterani. Le chiavi per sorprendere passano da qui.

PUNTO DEBOLE: Il roster non è competitivo, pochi veterani, un paio di giovani di talento ma per il resto l’Iran sembra avere poco da offrire a questo Mondiale. Tranne Hamini e Haddadi, tutti i giocatori a roster militano nel campionato iraniano e il livello è piuttosto basso rispetto a quello necessario in un Mondiale.

PREVISIONE: Come per la Costa d’Avorio, anche l’Iran sembra avere pochissime chance di avanzare alla seconda fase della FIBA World Cup 2023. La qualificazione ai Mondiali per l’Iran sta diventando un’abitudine, ma andare oltre le prime tre gare sarà complicatissimo.