FIBA World Cup 2023, la preview del Gruppo H

Manca ormai pochissimo all’inizio ufficiale della FIBA World Cup 2023, ma noi continuiamo nella presentazione dei gironi e delle squadre presenti nella rassegna iridata. Oggi tocca al combattutissimo Gruppo H, che sembra avere in Francia e Canada le due favorite per passare il turno. Occhio però alla Lettonia di coach Luca Banchi…

Le assenze di Poirier e Wembanyama saranno pesanti, ma la Francia ha un’ottima squadra per puntare in alto || FIBA.com

FRANCIA, PER PUNTARE SEMPRE ALTISSIMO

ROSTER: Nicolas Batum, Isaia Cordinier, Nando De Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Elie Okobo, Yakuba Ouattara, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele.

CT: Vincent Collet

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 non presente 2006 5° posto 2010 13° posto 2014 medaglia di bronzo 2019 medaglia di bronzo

PUNTO DI FORZA: Un roster forte, collaudato, con esperienza che ha in Gobert il big man e la superstar NBA di riferimento. Sarà ancora Evan Fournier uno dei punti di riferimento per Coach Collet, nonostante la manciata di minuti giocata nella scorsa stagione in NBA con i New York Knicks. I francesi hanno una squadra profonda che punterà alla medaglia mondiale, come minimo di bronzo.

PUNTO DEBOLE: L’assenza di Vincent Poirier ma soprattutto Victor Wembanyama stella del presente e del futuro della Next Generation francese. L’esperienza è un punto di forza, ma la carta d’identità di numerosi giocatori del roster importanti può essere un fattore in negativo.

PREVISIONE: Il podio Mondiale è l’obbiettivo della spedizione francese in questa FIBA World Cup.

Il Canada ha il maggior numero di giocatori NBA dietro a USA e Australia: basterà per salire sul podio? || Canada Basketball

CANADA, TUTTI SUL CARRO DI SHAI

ROSTER: Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Luguentz Dort, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Nickeil Alexander-Walker, Melvin Ejim, Kyle Alexander, Zach Edey, Phil Scrubb, Trae Bell-Haynes.

CT: Jordi Fernandez

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 13° Posto 2006 non presente 2010 22° posto 2014 non presente 2019 21° Posto

PUNTO DI FORZA: Entusiasmo, voglia di stupire e una superstar NBA come Shai Gilgeous-Alexander a comandare la truppa. Il Canada ha voglia di “shockare” il mondo e presenta per la prima volta una squadra forte, competitiva con un roster da far invidia a tanti. La stella di OKC è uno dei giocatori più attesi della competizione e questa FIBA World Cup può essere la consacrazione definitiva anche per la sua carriera NBA.

PUNTO DEBOLE: Un roster forte, lungo e completo ma alla prima esperienza in una competizione come la FIBA World Cup. Può essere la grande sorpresa ma anche la grande delusione. Regole differenti tra NBA e FIBA potrebbero creare problemi anche a giocatori importanti, come visto spesso anche per USA Basketball.

PREVISIONE: Canada è una delle squadre con maggiore talento della competizione e vuole stupire. La medaglia non è un folle pronostico.

La Lettonia di coach Banchi proverà a fare lo sgambetto alle due corazzate del girone || FIBA.com

LETTONIA, POSSIBILE OUTSIDER ANCHE SENZA PORZINGIS

ROSTER: Rodions Kurucs, Davis Bertans, Dairis Bertans, Rolands Smits, Arturs Strautins, Aigars Skele, Andrejis Grazulis, Anzejs Pasecniks, Arturs Kurucs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks, Klavs Cavars.

CT: Luca Banchi

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: prima partecipazione in assoluto ai mondiali per la Lettonia

PUNTO DI FORZA: Un Coach esperto e abile come Luca Banchi, ideale per una nazionale alla prima partecipazione alla FIBA World Cup. Il collettivo farà la differenza rispetto ai singoli, a maggior ragione con l’assenza della stella Kristaps Porzingis. Dura superare il girone, ma la mancanza di pressione e di dover vincere a tutti costi può essere un fattore a favore dei Banchi guys.

PUNTO DEBOLE: L’assenza di Kristaps Porzingis farà malissimo ad una nazionale al debutto ai Mondiali. La stella dei Boston Celtics ha già dimostrato di poter essere devastante a questi livelli come visto anche ad EuroBasket, per questo sarà un tegola importantissima per Coach Luca Banchi.

PREVISIONE: Con tutta probabilità si fermerà al primo turno.

Già una vittoria in questo girone di ferro sarebbe tantissimo per il Libano || FIBA.com

LIBANO, GIA’ ESSERE QUI E’ UN SUCCESSO

ROSTER: Wael Arakji, Jad Khalil, Ali Mansour, Ali Mezher, Amir Saoud, Karim Zeinoun, Sergio Darwich, Mark Khoury, Hayk Gyokchian, Karim Ezzeddine, Ali Haidar, Omari Spellman.

CT: Jad El Hajj

RISULTATI NELLE ULTIME CINQUE EDIZIONI: 2002 16° Posto 2006 18° posto 2010 17° posto 2014 non presente 2019 non presente

PUNTO DI FORZA: La gioia e la felicità di giocare un evento così importante porterà il Libano a voler divertire e divertirsi. Il Coach, anche Ministro dello Sport e della Gioventù del paese, ha mostrato una bella pallacanestro nel suo percorso che ha visto coinvolti numerosi interpreti, su tutti Wael Arakji e Amir Saoud.

PUNTO DEBOLE: Una qualità inferiore rispetto a tante nazionali e un girone difficilissimo per Libano. Quasi impossibile ottenere una vittoria in un girone così della FIBA World Cup.

PREVISIONE: Una vittoria sarebbe simile ad un miracolo per il Libano.