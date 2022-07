FIBA World Cup 2023 Qualifiers: il calendario Azzurro nella seconda fase

Roma. L’attesa è finita. La vittoria della Spagna contro l’Ucraina nel recupero del match non disputato il 27 febbraio scorso ha definito il calendario della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023.

Il girone di Italia, Islanda e Paesi Bassi si incrocia dunque con quello di Spagna, Georgia e Ucraina formando un gruppo (L) da sei squadre che portano con sé i punti ottenuti dalle gare della prima fase. In questo secondo step non potranno incontrarsi le squadre che si sono già affrontate nel primo girone. L’Italia, dunque, giocherà gare di andata e ritorno solo contro Spagna, Georgia e Ucraina. Le prime tre formazioni del gruppo L staccheranno il pass per il Mondiale.

Si comincia il 24 agosto in trasferta contro l’Ucraina. Non è ancora nota la sede dell’incontro; gli ucraini hanno giocato le due gare casalinghe di giugno e luglio a Riga, Capitale della Lettonia, Paese di origine del coach gialloblù Ainars Bagatskis. Pochi giorni dopo, il 27 agosto, è in programma la sfida casalinga contro la Georgia di Toko Shengelia al PalaLeonessa di Brescia.

Le partite contro la Spagna di coach Sergio Scariolo sono in programma l’11 novembre in casa e il 26 febbraio 2023 in trasferta. Viaggio in Georgia il 14 novembre e Ucraina in casa il 23 febbraio 2023.

Gruppo L

Italia 7 (3/1)

Islanda 7 (3/1)

Spagna 7 (3/1)

Georgia 6 (2/2)

Ucraina 5 (1/3)

Paesi Bassi 4 (0/4)

Il calendario della seconda fase

24 agosto 2022

Spagna-Islanda

Georgia-Paesi Bassi

Ucraina-Italia

27 agosto 2022

Paesi Bassi-Spagna

Italia-Georgia

Islanda-Ucraina

11 novembre 2022

Italia-Spagna

Islanda-Georgia

Paesi Bassi-Ucraina

14 novembre 2022

Spagna-Paesi Bassi

Georgia-Italia

Ucraina-Islanda

23 febbraio 2023

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio 2023

Spagna-Italia

Georgia-Islanda

Ucraina-Paesi Bassi

La classifica finale del gruppo H

Italia 7 (3/1)

Islanda 7 (3/1)

Paesi Bassi 4 (0/4)

La classifica finale del gruppo G

Spagna 11 (5/1)

Georgia 10 (4/2)

Ucraina 9 (3/3)

Macedonia del Nord 6 (0/6)

Tutti i risultati della prima fase

Gruppo H

Paesi Bassi-Islanda 77-70

Italia-Paesi Bassi 75-73

Islanda-Italia 107-105 dts

Italia-Islanda 95-87

Islanda-Paesi Bassi 67-66

Paesi Bassi-Italia 81-92

Gruppo G

Georgia-Ucraina 88-83

Macedonia del Nord-Spagna 65-94

Ucraina-Macedonia del Nord 78-61

Spagna-Georgia 89-61

Georgia-Macedonia del Nord 91-70

Spagna-Ucraina 88-74

Macedonia del Nord-Georgia 65-79

Ucraina-Georgia 79-66

Spagna-Macedonia del Nord 80-44

Macedonia del Nord-Ucraina 68-73

Georgia-Spagna 82-76

Ucraina-Spagna 76-77

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball cliccando qui

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

Ufficio Stampa FIP