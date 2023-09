FIBA World Cup: Canada, primo storico bronzo. USA ancora fuori dal podio

E’ arrivato il momento di giocare la finale annunciata, la sfida che si attende dall’inizio del Mondiale, il match tra le due grandi corazzate di questo FIBA World Cup. Team USA sfida il Canada alla Mall of Asia Arena di Manila, ma in palio c’è la medaglia di bronzo. Le due favorite per il conquistare l’oro si sono fermate in semifinale, sconfitte da due nazionali europee, Serbia e Germania, e per questo dovranno accontentarsi del gradino più basso del podio.

USA 118 – 127 (OT) CANADA (25-34; 56-58; 82-91; 111-111)

Inizio difficile per Team USA, con due minuti di vuoto in attacco e Canada già avanti 8-0 guidato da Brooks. Reaves e Kessler sono i primi a muovere la retina per gli States, ma Shai e compagni sono già caldi e tengono gli avversari a distanza, portandosi sul +8 con Dort, 8-16. Ancora Reaves a cercare di mettere una pezza in un primo quarto difficile per i suoi, ma arriva il parziale da 5-0 per il Canada che si spinge fino alla doppia cifra di vantaggio, 23-13. Gli USA rientrano dal time-out con la tripla di Edwards, ma la giocata da 2+1 di Olynik rispedisce indietro i ragazzi di coach Kerr. Il Canada gioca un quarto praticamente perfetto, nel finale di periodo il solito Reaves e Portis provano a ridurre il gap e dopo dieci minuti il tabellone recita 25-34 in favore dei canadesi.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Josh Hart, la squadra di Fernandez rientra sul parquet in confusione e bastano meno di due minuti a team USA per ricucire il gap e per trovare addirittura il primo sorpasso con il canestro di Johnson per il 38-26. Il time-out serve a SGA e compagni che tornano a giocare come sanno e piazzano un break da 8-0 chiuso proprio dal talento dei Thunder. Il match adesso è equilibrato, le difese non sono irresistibili e si ci sono tanti punti da una parte e dall’altra, con Edwards che rimette avanti i suoi, 47-46. Kessler vola a rimbalzo e appoggia il +4, ma Brooks ha altre idee per il match, spara due triple consecutive e permette al Canada di chiudere avanti il primo tempo, 56-58.

Al rientro dalla pausa lunga il Canada riesce a gestire un minimo vantaggio, Brooks continua a segnare dall’arco, Gilgeous-Alexander trova punti e risponde a Brunson ed Edwards. Gli States a metà periodo ci sono e con le triple riescono a rimettere il fiato sul collo agli avversari, con il -1 firmato Bridges, 73-74 al 26′. Il tecnico fischiato a Portis rischia di complicare e non poco le cose agli States, con la tripla di Olynyk prima e quella di Alexander Walker dopo che spingono sotto di 9 punti la squadra di Kerr. Il Canada ne ha di più, Team USA prova a resistere e con Reaves risponde ai canestri di Shai. A dieci minuti dalla fine Canada avanti 82-91.

Gli States devono risalire la corrente negli ultimi dieci minuti del FIBA World Cup per USA e Canada. I ragazzi di Kerr ci provano, segnano e difendono forte, con Shai e compagni che perdono un paio di palloni sanguinosi. Il 7-0 di parziale chiuso dalla penetrazione di Reaves riapre tutto, -3 con poco più di 7 minuti da giocare. Shai si prende il tiro dall’arco per provare a fermare la corsa degli USA ma il ferro dice no e Haliburton non perdona sparando il canestro del pareggio a quota 94. Gli States mettono il naso avanti ma il match è di nuovo equilibratissimo e mancano meno di cinque minuti. Bridges risponde dall’arco a Barrett, 105-103. Si arriva all’ultimo minuto con l’1 su 2 ai liberi di Brooks che stampa un nuovo pareggio a quota 107. Break da 4-0 del Canada, sembrano i punti decisivi per conquistare la prima storica medaglia. Ma Bridges non ci sta, segna il primo libero, sbaglia il secondo e dopo aver raccolto il rimbalzo all’ultimo secondo si porta nell’angolo e spara la clamorosa tripla del pareggio, overtime a Manila.

Nonostante la doccia fredda, il Canada inizia meglio e piazza un break da 5-0. Team USA è in grande sofferenza, segna praticamente solo dalla lunetta e si trova sotto di 5 a poco più di due minuti dalla fine, 115-120. Palle perse e attacchi confusi condannano gli Stati Uniti alla sconfitta che estromette ancora una volta la nazionale di Kerr dal podio. Il finale recita 118-127, e vale la prima storica medaglia per il Canada che in questa FIBA World Cup strappa un bronzo ai vicini di casa.

Tabellino

USA: Bridges 19, Brunson 13, Edwards 24, Haliburton 6, Hart 10, Johnson 3, Kessler 6, Portis Jr. 14, Reaves 23. Coach: Steve Kerr

CANADA: Alexander-Walker 5, Barrett 23, Brooks 39, Dort 11, Ejim 3, Gilgeous-Alexander 31, Olynyk 11, Powell 4. Coach: Jordi Fernandez