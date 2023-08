FIBA World Cup: i 10 possibili giocatori sorpresa del Mondiale

Per quanto riguarda questa FIBA World Cup e come ogni competizione FIBA e non solo, proviamo ad analizzare i possibili giocatori sorpresa, evitando di citare le superstar già note. Giocatori in rampa di lancio, sorprese o sottovalutati pronti a stupire in questa FIBA World Cup.

JOSH GREEN (AUSTRALIA)

Josh Green è un giocatore che è cresciuto molto nell’ultima stagione, il quale lo ha visto impiegato per oltre 25 minuti di media dai Dallas Mavericks in NBA. Guardia atletica, difensore di elite, Josh Green ha aggiunto pericolosità in attacco con il tiro dalla lunga distanza, diventato ora affidabile con il 40% in stagione. L’Australia è una nazionale forte, collaudata, con talento dalla NBA e un giocatore con le sue caratteristiche può essere fondamentale in una competizione come quella della FIBA World Cup. Non dovrebbe creare preoccupazione il piccolo infortunio subito in amichevole contro la Francia.

LUGUENTZ DORT (CANADA)

Tra i migliori difensori dell’ultima stagione NBA con gli Oklahoma City Thunder, Luguentz Dort è un giocatore indispensabile in una nazionale piena di talento come quella del Canada. Dort, molto buono anche in fase offensiva, è come già detto un difensore di livello assoluto e il suo lavoro sarà fondamentale per aiutare il suo compagno anche ad OKC e stella di questa nazionale, Shai Gilgeous-Alexander. I suoi muscoli e il suo tiro da 3 saranno importantissimi per Coach Fernandez e per le ambizioni di vittoria dei canadesi.

JEAN MONTERO (REP. DOMINICANA)

Una nazionale piena di entusiasmo, con l’aggiunta di una stella come Karl Anthony-Towns. La Repubblica Dominicana vuole stupire e il ruolo di Jean Montero sarà importantissimo in questa FIBA World Cup. Miglior giovane della scorsa ACB Liga Endesa con il Betis Sevilla, Montero ha 20 anni ma già sprazzi di puro talento. L’Efes lo voleva nel suo roster in questa stagione, ma poi non è stato raggiunto un accordo con Gran Canaria. Montero può stupire e gli azzurri, rivali nel girone, dovranno fare molta attenzione al talento del giovane playmaker.

ELIE OKOBO (FRANCIA)

Per Elie Okobo, vale lo stesso discorso fatto la scorsa stagione con il Monaco in EuroLeague. Si parla molto dei suoi compagni, stelle della squadra, poco di lui nonostante abbia un ruolo chiave. Nella Francia che punta alla medaglia Mondiale, Okobo avrà minuti e responsabilità offensive, in particolare ci sarà spazio per lui a causa dei raddoppi e delle attenzione subite dalle superstar NBA. Tecnica, palleggio e capacità di fare canestro, questo è Elie Okobo.

MORITZ WAGNER (GERMANIA)

Sottovalutato, spesso all’ombra del fratello Franz, Moritz Wagner è un giocatore importante per questa Germania. Talento offensivo, Wagner sarà chiamato a togliere pressione al fratello Franz e Dennis Schroeder, i due punti di riferimento offensivi di una nazionale che vuole stupire e che ha già messo paura a USA Basketball in amichevole. Lo scorso EuroBasket ha dimostrato che la Germania è una squadra tosta, sfrontata e che non ha timore di nessuno. Per arrivare al sogno medaglia, sarà indispensabile una super FIBA World Cup di tutti, Wagner brothers compresi.

THOMAS WALKUP (GRECIA)

Giocatore che ha avuto una crescita esponenziale nel corso degli anni, diventando uno dei migliori playmaker d’Europa, ora Thomas Walkup vuole stupire a livello di nazionale FIBA, avendo ottenuto da poco il passaporto greco. Dimitris Itoudis gli ha dato in mano le chiavi della sua Grecia, ridimensionata dalle assenze di Calathes, Sloukas e soprattutto Giannis Antetokounmpo, ma sempre mina vagante della FIBA World Cup. Tante delle ambizioni della Grecia passeranno dalla difesa e dall’ordine in attacco del playmaker dell’Olympiacos.

MATTEO SPAGNOLO (ITALIA)

Non c’è bisogno di una grande presentazione per il nostro Matteo Spagnolo. In grande rampa di lancio, reduce da un triennale importante con l’Alba Berlino in EuroLeague, Spagnolo ha giocato alla grande nel percorso di preparazione e nelle amichevoli precedenti alla spedizione azzurra a Manila. L’assenza di Mannion spalanca le porte con minuti e responsabilità che il giovane giocatore ex Real Madrid sembra proprio non disdegnare.

NIKOLA JOVIC (SERBIA)

Serbia che si presenta alla FIBA World Cup senza i suoi due MVP, Nikola Jokic e Vasilije Micic. Assenze pesantissime, che probabilmente ridimensionano le aspettative di una nazionale che difficilmente arriverà a medaglia, ma che permetterà ad altri giocatori di mettersi in mostra con minuti a disposizione. Su tutti, Nikola Jovic. Talento della scuola serba, volato forse troppo presto in NBA, ha vissuto l’ultima stagione osservando i suoi Miami Heat raggiungere le NBA Finals. Ora tocca a lui, in una competizione tosta, ma che può permettere di veder sbocciare il suo talento.

JAREN JACKSON JR (USA)

Si parla molto degli USA di Jalen Brunson e Anthony Edwards, ma sotto canestro sarà la squadra di Jaren Jackson Jr. Potenzialmente devastante in un contesto FIBA che permette di riempiere l’area maggiormente rispetto alla NBA, Jackson è il miglior difensore dell’ultima stagione NBA e segnare sotto canestro sarà difficile per tutti contro Team USA. Steve Kerr fa molto affidamento su di lui, per questo ha scelto pochi big man nel suo roster.

JUAN NUNEZ (SPAGNA)

Espana Baloncesto Flickr

Un giocatore che non doveva nemmeno partecipare alla FIBA World Cup e che rischia di essere il playmaker titolare della Spagna, questa è la storia pazzesca dell’estate di Juan Nunez. Talento cristallino della cantera del Real Madrid, Nunez ha vissuto una grande stagione in Germania con Ulm, culminata con la vittoria della Bundesliga a sorpresa. L’assenza di Ricky Rubio ha spalancato le porte al giovane 19enne play spagnolo. Una grande occasione per mostrare a Coach Scariolo, e non solo, che il futuro del baloncesto spagnolo è nelle sue mani.