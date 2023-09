FIBA World Cup: Italia, Lituania, Germania e Canada prime nel girone, Spagna fuori!

Ultime gare di secondo turno di questi Mondiali, ultimi responsi: l’Italia passa come prima del girone grazie alla vittoria della Serbia sulla Repubblica Dominicana, la Grecia perde anche con il Montenegro e chiude male un Mondiale deludente; l’Australia passeggia sulla Georgia in una gara inutile, mentre la Germania regola pesantemente la Slovenia e passa come prima del girone. Lettonia vincente di 20 contro il Brasile.

Prima sconfitta in questi Mondiali per Team USA, che si deve arrendere a una Lituania da 110 e lode, mentre nello scontro diretto tra Canada e Spagna sono i nord-americani a spuntarla in rimonta e a passare il turno, eliminando i campioni in carica.

Australia – Georgia 100-84

Australia: Mills 19, Exum 18, Reath 16.

Georgia: Bitadze 20, McFadden 18, Shermadini 16.

Italia – Portorico 73-57

Grecia – Montenegro 69-73

Grecia: Papapetrou 16, Bochoridis & Papanikolau 13.

Montenegro: Vucevic 19, Radoncic 12, Mihailovic 10.

Brasile – Lettonia 84-104

Brasile: Caboclo 20, Santos 14, Dias 13.

Lettonia: Grazulis 24, Zagars 17, Da. Bertans 14.

Germania – Slovenia 100-71

Germania: Schroeder 24+10 assist, Theis 14, Bonga 12.

Slovenia: Doncic 23, Prepelic 12, Dimec 9.

Repubblica Dominicana – Serbia 79-112

Rep. Dominicana: Towns 25, Montero 15, Mendoza 14.

Serbia: Bogdanovic 20, Marinkovic & Milutinov 16.

Stati Uniti – Lituania 104-110

USA: Edwards 35, Bridges & Brunson 14.

Lituania: Kariniauskas 15, Kuzminskas 14, Valanciunas 12.

Spagna – Canada 85-88

Spagna: W. Hernangomez 25, Aldama 20, Abrines 11.

Canada: Gilgeous-Alexander 30, Brooks 22, Barrett 16.