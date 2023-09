Fiba World Cup – L’Italia ritrova gli Stati Uniti dopo 17 anni. Serve l’impresa azzurra per la semifinale

ROMA – L’Italia continua a sognare ai Mondiali di basket, dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale: era da 25 anni che gli Azzurri non erano tra le migliori otto alla rassegna iridata. Ora, martedì 5 settembre, l’ostacolo Stati Uniti, che per gli esperti di 888sport e Betflag partono nettamente favoriti: la vittoria del Dream Team, infatti, si aggira tra quota 1,05 e 1,08. All’Italia, il cui ultimo confronto con gli Stati Uniti risale ai Mondiali del 2006 con la vittoria a stelle e strisce, servirà un’impresa: il successo dei ragazzi di coach Pozzecco, infatti, si attesta tra 8 e 8,10. Per quanto riguarda il divario di punti, le quote dell’Handicap 15,5 vedono gli Stati Uniti avanti ma con quota alta, a 1,85 con l’Italia a 1,95.



Tra i protagonisti, Simone Fontecchio proverà a trascinare gli Azzurri, con suo Over 17,5 a 1,75; dall’altra parte, occhi puntati sul talento di Anthony Edwards, con l’Over 20,5 a 1,85, mentre l’Over 8,5 del “mancato Azzurro” Paolo Banchero si attesta a 1,85. Gli Stati Uniti sono super favoriti anche per il successo finale, a 1,80; in quota, è sfida tutta nordamericana, con il Canada che segue a 5, mentre l’Italia si attesta a 31.



AB/Agipro