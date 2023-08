FIBA World Cup: Portorico vittorioso all’OT, Doncic apre le danze con 37

By

Seconda giornata di gare di FIBA World Cup, che oggi ha visto scendere in campo le squadre dei gruppi B, C, G ed F.

La mattina italiana si apre con il thrilling tra Sud Sudan e Portorico, in cui gl’isolani, sotto di 3 a 1 minuto della fine, ribaltano la situazione e si portano sul +3 a 14 secondi dal termine (dopo una bruciante infrazione di 5 secondi da parte degli africani); la bomba di Jones riporta il Sud Sudan in parità, e lo 0/2 ai liberi di Romero porta tutti al supplementare, vinto da Portorico per 15-20. La Grecia batte di 21 la Giordania nonostante avesse cominciato l’ultimo quarto sul +6, la Slovenia guidata dal solito Doncic inarrestabile ne rifila 100 al Venezuela. A valanga Brasile, Georgia, Stati Uniti, Spagna e Serbia, rispettivamente su Iran, Capo Verde, Nuova Zelanda, Costa d’Avorio e Cina.

(Gruppo B) Sud Sudan-Portorico 96-101 OT

Sud Sudan: Jones 38+11 assist, Gabriel 15, Kacuol 13.

Portorico: Thompson Jr. 29+13 rimbalzi, Waters 19+10 assist, Conditt 18+11 rimbalzi.

(Gruppo B) Serbia-Cina 105-63

Serbia: Bogdanovic & Marinkovic 14, ristiv 13.

Cina: Zhao 17, Q. Zhou 12, P. Zhou & Zhang 9.

(Gruppo C) Giordania-Grecia 71-92

Giordania: Hollis Jefferson 24, Dwairi 14, Bzai 11.

Grecia: Larentsakis 19, Walkup & Papapetrou 13.

(Gruppo C) USA-Nuova Zelanda 99-72

USA: Banchero 21, Edwards 14, Jackson Jr. & Reaves 12.

Nuova Zelanda: Te Rangi 15, Ili 12, Wetzell 10.

(Gruppo G) Iran-Brasile 59-100

Iran: Aghajanpour 11, Ehaddadi 10, Yakhchali 7.

Brasile: Caboclo 16, Santos 14, Soares 13.

(Gruppo G) Spagna-Costa d’Avorio 94-64

Spagna: W. Hernangomez 22, Garuba 12, J. Hernangomez 11.

Costa d’Avorio: Koné 11, Dally 10, Abouo 9.

(Gruppo F) Capo Verde-Georgia 60-85

Capo Verde: Mendes 11, Gomes 10, Tavares 9.

Georgia: Shengelia 16, Bitadze 15+11 rimbalzi, Sanadze 12.

(Gruppo F) Slovenia-Venezuela 100-85

Slovenia: Doncic 37, Tobey 21, Prepelic 18.

Venezuela: Sojo 16, Zamora & Guillent 12.