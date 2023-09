FIBA World Cup: sconfitta in volata con la Slovenia, l’Italia chiude ottava

Ultima gara di questi Mondiali per l’Italbasket, che sfida la Slovenia per il 7°/8° posto.

Partono bene i nostri, che dopo poco più di 5 minuti si portano sul +8 (14-6), ma la risposta degli sloveni guidati dal solito Doncic non si fa pregare, e il primo quarto si chiude sul 18-15 per gli Azzurri.

La posta in palio vale relativamente, così come è relativa la concentrazione sia in attacco che in difesa da parte di entrambe le squadre, che rimangono appaiate. Sul 34-28 per l’Italia, gli Sloveni piazzano un parziale di 14-4 che li riporta in vantaggio, ma la tripla di Pajola sul finire di primo tempo ci porta negli spogliatoi sotto solo di 1 punto (41-42).

Gli sloveni, che hanno Prepelic e Blazic in tuta, ripartono col turbo e con un 7-0 di parziale che induce Pozzecco al time-out dopo nemmeno 1 minuto e mezzo della ripresa. Un Polonara finalmente più in palla è argine troppo misero per l’ondata slava, gli Azzurri mandano ripetutamente gli avversari in lunetta e finiscono a -15, con un sussulto d’orgoglio di Spissu che infila 8 punti in un amen per il 60-70 a 10 minuti dal termine.

Al rientro in campo stavolta sono i nostri a ruggire, passano 5 minuti e siamo già sul -1 (72-73) con Melli e Fontecchio sugli scudi e Spissu mortifero da oltre l’arco; ancora Melli & Spissu firmano l’83 pari a 1 minuto e spiccioli dalla fine, e poco dopo Ricci mette dentro il +2 grazie alla rubata di Spagnolo. Un raddoppio furioso su Doncic libera Cebasek che infila la tripla, e dall’altra parte Fontecchio sfonda in penetrazione su Hrovat, che fa 2/2 dalla lunetta dopo aver subìto fallo da Ricci. Spissu perde palla cercando Fontecchio da tre, Dragic mette solo un libero che basta però a chiudere di fatto i conti sul 85-89 sloveno.

Italia – Slovenia 85-89 (18-15, 23-27, 19-28, 25-19)

Italia: Datome 1, Diouf, Fontecchio 16, Melli 6, Pajola 3, Polonara 13, Procida 3, Ricci 11, Severini, Spagnolo 6, Spissu 22, Tonut 4.

Slovenia: Cebasek 6, Dimec 8, Doncic 29+10 rimbalzi, Dragic 10, Glas 3, Hrovat 5, Nikolic 7, B. Prepelic 7, Samar 2, Tobey 12.