FIBAOQT: Doncic, tripla doppia super per “salvare” la Slovenia. Rischia ma passa il Brasile. Eliminata la Georgia

Giornata dura e di verdetti per il PreOlimpico #FIBAOQT. Luka Doncic è autore di una mostruosa tripla doppia da 36 punti e trascina la Slovenia alle semifinale, dove ci sarà la Grecia di Giannis Antetokounmpo in un match che promette grande spettacolo. I greci si possono permettere un Giannis Antetokounmpo spettatore, nella comoda vittoria sull’Egitto che conferma il grande stato di forma degli uomini di Spanoulis. Vince Portorico agevolmente nel girone degli azzurri, mentre saluta il sogno Olimpico la Georgia di Shengelia che vince di 2 punti ma non è sufficiente. Nel girone di Valencia dietro la Spagna, si qualifica Libano vincente in una dura partita con Angola. Rischia tantissimo il Brasile, sotto di oltre 20 punti nel primo tempo ma in grado di rimontare e perdere “solamente” di 3 punti, punteggio che qualifica sia il Camerun che proprio i brasiliani ed elimina il Montenegro in questo #FIBAOQT. Slaughter e Sochan trascinano la Polonia nel primo tempo ma poi subiscono la clamorosa e furiosa rimonta della Finlandia nell’ultimo quarto. Dal -12 alla vittoria, praticamente sulla sirena, trascinata da Jantunen ma non solo, con una prestazione di squadra incredibile che vale la semifinale contro la Spagna. Lo scontro diretto tra Costa D’Avorio e Messico si giocherà in tarda serata.

RISULTATI:

BAHRAIN – PORTORICO 56-99 (Hamooda 15, Haji 11, Thompson 20, Conditt 17)

FILIPPINE – GEORGIA 94-96 (Brownlee 28, Ramos 16, Mamukelashvili 26, Bitadze 21)

NUOVA ZELANDA – SLOVENIA 78-104 (Ili 28, Mauriahoohoo-Leafa 12, Doncic 36, Nebo 20)

ANGOLA – LIBANO 70-74 (Goncalves 13, Fernando 12, Spellman 22, Zeinoun 15)

CAMERUN – BRASILE 77-74 (Hill 22, Bidias 15, Meindl 19, Dias 16)

GRECIA – EGITTO 93-71 (Mitoglou 16, Papagiannis 16, Metwaliy 22, Abdelgawad 9)

POLONIA – FINLANDIA 88-89 (Slaughter 21, Sochan 20, Jantunen 20, Madsen 18)

COSTA D’AVORIO – MESSICO