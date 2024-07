FIBAOQT: La Grecia annienta la Slovenia e lascia Doncic senza Olimpiade! Caboclo trascina il Brasile, OK Croazia, Bahamas, Lettonia e Spagna

Semifinali del PreOlimpico #FIBAOQT. Il Brasile soffre nel primo tempo ma vola nella terza frazione dove piazza il parziale decisivo, trascinato da un super Caboclo da 15 punti e 11 rimbalzi. Domina il big match la Grecia sulla Slovenia. Non c’è partita, a differenza di quanto ci si potesse attendere alla vigilia, per gli uomini di Spanoulis che asfaltano Doncic e compagni. Ci si aspetta un super Antetokounmpo ma invece gli MVP sono Walkup e Toliopoulos per i greci. No problem per il Bahamas versione NBA con il duo Ayton-Hield a fare il vuoto contro un Libano nettamente inferiore. La Croazia ha bisogno di dare il 100% e ottiene la vittoria solo nei secondi finali, dove la tripla dei dominicani si stampa sul ferro. A proposito di sofferenza, la Spagna ha bisogno del pubblico e di un super Willy Hernangomez per avere la meglio di una Finlandia che non molla mai in queste #FIBAOQT.

RISULTATI:

BRASILE* – FILIPPINE 71-60 (Caboclo 15, Huertas 13, Brownlee 15, Ramos 13)

GRECIA* – SLOVENIA 96-68 (Walkup 19, Toliopoulos 17, Doncic 21, Nebo 17)

BAHAMAS* – LIBANO 89-72 (Ayton 24, Hield 19, El Darwich 22, Gyokchyan 13)

CAMERUN – LETTONIA* 59-72 (Narace 14, Choh 9, Lomazs 20, Smits 13)

REPUBBLICA DOMINICANA – CROAZIA 77-80* (Duarte 17, Feliz 13, Zubac 25, Saric 14)

FINLANDIA – SPAGNA* 74-81 (Gustavson 15, Jantunen 13, W.Hernangomez 28, Aldama 15)

PUERTO RICO – MESSICO nella notte

FINALI:

BAHAMAS – SPAGNA (Valencia)

LETTONIA – BRASILE (Riga)

CROAZIA – GRECIA (Pireo)