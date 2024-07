FIBAOQT: Leggendario Rudy Fernandez, sesta Olimpiade con la Spagna! Antetokounmpo trascina la Grecia, Caboclo eroe brasiliano, miracolo Portorico e Lituania KO

Finalissime per il Torneo PreOlimpico #FIBAOQT, in palio 4 posti alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Il Brasile domina sin da subito, toccando il +20 già nel primo quarto, e annienta una Lettonia generosa ma incapace di contrastare le triple dei brasiliani e il dominio di un Bruno Caboclo MVP. Nessuna sorpresa al Pireo, dove Giannis Antetokounmpo riporta la Grecia alle Olimpiadi dopo 16 anni. Non solo la stella dei Bucks ma anche un Papagiannis infallibile per gli uomini di Spanoulis che abbattono la Croazia di un super Zubac. Soffre più del previsto ma stacca il pass olimpico anche la Spagna. Lorenzo Brown è quello visto con il Maccabi e grazie all’aiuto di un Willy Hernangomez finalmente fattore, permette a Coach Scariolo l’ennesima Olimpiade. Eccezionale record per Rudy Fernandez, sarà la sesta Olimpiade prima del ritiro. La Lituania, che solo 24h ore aveva strabattuto l’Italia, cade di fronte ad un Portorico super. Jose Alvarado è l’eroe di una nazionale che strappa meritatamente il pass olimpico anche se alla vigilia non aveva i favori dei pronostici in questo #FIBAOQT.

RISULTATI:

LETTONIA – BRASILE* 69-94 (Lomazs 15, Smits 14, Caboclo 21, Meindl 20)

CROAZIA – GRECIA* 69-80 (Zubac 19, Hezonja 15, Antetokounmpo 23, Papagiannis 19)

SPAGNA* – BAHAMAS 86-78 (Brown 18, W.Hernangomez 15, Hield 19, Ayton 17)

LITUANIA – PORTORICO* 68-79 (Jokubaitis 16, Sabonis 10, Alvarado 23, Waters 18)