FIBAWC: Cuore, orgoglio e sofferenza. L’Italia vince in Georgia e stacca il pass per il Mondiale!

Match point per l’Italia che ha l’occasione di staccare il pass per i Mondiali FIBA WC in casa della Georgia, partita non facile contro Shengelia e compagni.

QUINTETTO GEORGIA: McFadden, Sanadze, Tsintsadze, Shengelia, Shermadini.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Vitali, Petrucelli, Ricci, Tessitori.

Primo quarto marcato azzurri. In una partita molto equilibrata, l’Italia parte meglio della Georgia col duo Mannion-Vitali bene in questi primi minuti di gara. La Georgia rimane sempre attaccata alla partita e soprattutto nel secondo quarto si avvicina grazie al solito Shermadini. McFadden, uno dei maggiori pericoli in casa Georgia aspetta la partita e litiga un pò col canestro come fa soprattutto Toko Shengelia. La stella della Virtus fatica tantissimo in questo primo tempo dove l’Italia chiude sul +3.

📺 @ElevenSportsIT, @RaiTre e @SkySport #Italbasket | #FIBAWC pic.twitter.com/C5VPDBjNj2 — Italbasket (@Italbasket) November 14, 2022 Il terzo quarto è una battaglia con parziali e controparziali tra le due squadre. La Georgia ha un super quarto dal duo Tsintsadze – Sanadze, molto positivi e importanti con un Shengelia in chiaroscuro. L’Italia resta avanti, respinge i continui tentativi di sorpasso georgiano con un super Tessitori, importantissimo in post basso per l’Italia. Perfetto equilibrio a 10 minuti dal termine, in una partita molto godibile che ha in palio il pass Mondiale per l’Italbasket.

La Georgia si blocca con la circolazione di palla ma spesso segna canestri difficilissimi, in particolare con Andronikashvili e Sanadze. L’Italia è l’esatto opposto, circolazione e tiri creati alla perfezione, ma la palla non ne vuole sapere di entrare fattore che vale il sorpasso Georgia. I padroni di casa provano anche l’allungo con l’Italia che soffre e resta aggrappata alla partita con le unghie e con i denti. La Georgia trova protagonisti inaspettati su tutti Mikheil Berishvili il quale segna due importantissime triple per il +5 Georgia a circa 4 minuti dal termine. Gli azzurri non mollano e d’orgoglio rimettono la freccia con Vitali, Spissu e Pajola eroici in questo finale. Il punto esclamativo finale lo mettono Marco Spissu e Pippo Ricci. Prima il playmaker di Venezia, come a Pesaro, segna una super tripla per il +4 a 1 minuto dal termine poi è l’ala dell’Olimpia Milano a rispondere a un canestrone di Shengelia. Il finale è un tentativo di gestione azzurra, pessimo con alcune palle perse sanguinose e i liberi sbagliati di Pajola, ma il tentativo finale di Shengelia arriva fuori tempo massimo.

L’Italia vince ed è qualificata ai MONDIALI FIBA!

GEORGIA – ITALIA 84-85 (19-24, 21-19, 18-17, 26-25)

MVP BasketInside: Marco Spissu

GEORGIA: Shengelia 15, Sanadze 14, Shermadini 14, McFadden 13, Berishvili 11, Tsintsadze 11, Adronikashvili 4, Bekauri 2, Jintcharadze.

ITALIA: Spissu 15, Tessitori 15, Biligha 11, Vitali 11, Ricci 8, Mannion 6, Pajola 6, Petrucelli 5, Severini 5, Baldasso 3, Moraschini.