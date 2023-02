FIBAWC: Ecco le 32 qualificate ai prossimi Mondiali di Indonesia, Giappone e Filippine

By

Tutto pronto per la prossima #FIBAWC, in programma in Giappone, Indonesia e Filippine. Ecco l’elenco delle partecipanti al prossimo Mondiale che si disputerà dal 25 Agosto al 10 Settembre.

EUROPA:

Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Germania, Italia, Lituania, Lettonia, Montenegro, Finlandia, Georgia, Serbia.

AMERICA:

USA, Canada, Brasile, Repubblica Domenicana, Messico, Puerto Rico, Venezuela.

ASIA:

Australia, Cina, Iran, Giappone, Giordania, Libano, Nuova Zelanda, Filippine.

AFRICA:

Angola, Capo Verde, Costa D’Avorio, Egitto, Sud Sudan.