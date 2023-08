FIBA World Cup: Esordio senza problemi per Australia, Montenegro, Lettonia, Germania e Lituania. Filippine sconfitte davanti al pubblico record

Prima giornata della FIBA World Cup con i gruppi A, D, E ed H che hanno completato il turno inaugurale di gare. Giornata aperta dal successo dell’Italia di Pozzecco sull’Angola, nel frattempo i giochi a Okinawa erano inaugurati dal successo della quotata Australia sulla Finlandia che ha ceduto nella ripresa. Le facili vittoria del Montenegro sul Messico, al Mall of Asia Arena di Manila, e della Lettonia sul Libano a Giacarta hanno chiuso la prima parte di gare. La serata asiatica si è aperta con il battesimo dei padroni di casa delle Filippine nel combattutissimo match vinto dalla Repubblica Dominicana a dispetto del fattore campo a vantaggio dei Gilas trascinati da oltre 38mila tifosi. Vita facile e pronostico rispettato poi per Germania e Lituania che hanno sbrigato le pratiche Giappone ed Egitto, e gran finale nella capitale dell’Indonesia con il big match di giornata tra Canada e Francia.

(Gruppo A) Angola-Italia 67-81 (17-23, 17-18, 23-17, 10-20)

(Gruppo A) Repubblica Dominicana-Filippine 87-81 (22-18, 20-24, 24-22, 21-17)

La gara di debutto dei padroni di casa fa subito registrare il record di spettatori per una partita di una FIBA World Cup. Alla Philippine Arena contati 38115 spettatori per una partita ben giocata da due ottime squadre. Brillano le stelle NBA di Karl Anthony Towns tra i caraibici e Jordan Clarkson per gli asiatici. 26 punti per l’asso dei T’Wolves, arrivati con un 15/16 ai liberi, 28 per Clarkson con 8/18 da due, 1/6 da tre e 7 rimbalzi. La Repubblica Dominicana scatta nel finale approfittando anche dell’uscita per falli del giocatore dei Jazz. Grande equilibrio lungo l’interno incontro con il 42 pari del 20′ e il 66-64 per i caraibici dopo 30′. E’ proprio l’uscita per falli di Clarkson che decide le sorti del match. Quarto e quinto fallo nel giro di pochi secondi e le Filippine perdono il loro punto di riferimento. Il mini-break acquisito dalla Repubblica Dominicana di 5 punti sarà decisivo ai fini del risultato finale.

(Gruppo D) Egitto-Lituania 67-93 (12-26, 22-20, 19-24, 14-23)

Anche la Lituania trova terreno fertile nel debutto del Mondiale. A Manila inizio sprint dei baltici che tengono sempre a debita distanza un Egitto apparso oggettivamente più debole. Coach Maksvytis può così gestire le risorse in vista del prosieguo del torneo. Tutti gli effettivi vanno a referto con Normantas miglior realizzatore con 18 punti seguito da Valanciunas con 15. Nell’Egitto il top scorer è Assem Marei (14)

(Gruppo D) Messico-Montenegro 71-91 (19-29, 20-29, 19-20, 13-23)

Trascinato da un Nikola Vucevic da 27 punti (8/12 da due, 3/3 da tre) e 10 rimbalzi, il Montenegro debutta con un’agevole vittoria nel Mondiale. A Manila il centro dei Bulls domina con la sua squadra che prende il largo dopo un primo quarto livellato fino al +20 finale. 16 punti di Kendrick Perry, 14 di Nikola Ivanovic per Montenegro. I migliori per il Messico sono Pako Cruz (16), Ibarra (13), Jaimes (12) e Stroll (12).

(Gruppo E) Finlandia-Australia 72-98 (21-17, 19-18, 14-25, 18-28)

Ad Okinawa esce alla distanza l’Australia, una delle serie pretendenti al podio. Dopo un buon inizio della Finlandia, trascinata dagli 11 punti nel primo tempo di Markkanen, i Boomers allungano nella ripresa grazie a Mills (25 punti e 11/22 dal campo) ben assistito da Joe Ingles (13) Josh Giddey e Dante Exum entrambi in doppia cifra (10).

(Gruppo E) Germania-Giappone 81-63 (23-11, 30-20, 16-16, 12-16)

La Germania inizia il suo Mondiale con il passo giusto. Tedeschi superiori sin dalla palla a due nei confronti del Giappone. Il 53-31 di metà partita decide già le sorti della sfida di Okinawa. Moritz Wagner è il migliore degli europei con 25 punti (10/14 al tiro) e 9 rimbalzi, Daniel Theis lo segue con 13. Ai padroni di casa non bastano i 20 punti di Yuta Watanabe.

(Gruppo H) Lettonia-Libano 109-70 (27-17, 28-13, 27-18, 27-22)

Tutto facile l’esordio assoluto della Lettonia in un Mondiale. A Giacarta i baltici di coach Banchi demoliscono il Libano mettendo già al sicuro il risultato alla fine del primo tempo (55-30). Alla fine ci sono 20 punti (6/7 da tre) per Dairis Bertans, miglior realizzatori dei lettoni che hanno in totale 7 giocatori in doppia cifra. Nulla possono i libanesi il cui uomo migliore è Sergio El Darwich con 19 punti.

(Gruppo H) Canada-Francia 95-65 (14-18, 43-40, 68-48)