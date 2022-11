FIBAWC: Italia, il cuore e un super Mannion non bastano. A Pesaro vince la Spagna di un magnifico Jaime Fernandez

Italia e Spagna si affrontano a Pesaro in una partita valevole per la Qualificazione dei Mondiali FIBA (#FIBAWC).

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Vitali, Petrucelli, Ricci, Tessitori.

QUINTETTO SPAGNA: Diaz, Brizuela, Salvo, Parra, Salvo.

Primo tempo equilibrato con la Spagna che comanda ma con gli azzurri che sono attaccati alla partita. Ottima prestazione di Yusta, ben aiutato da una leadership e difesa di grande autorità di Alberto Diaz, grande protagonista anche nell’ultimo EuroBasket. L’Italia litiga con le percentuali ma all’intervallo è +3 per gli uomini di Sergio Scariolo.

Il terzo quarto vede ancora avanti la Spagna che prova a dare la spallata decisiva alla partita, ma l’Italia non molla nulla. Gli uomini del Poz tirano molto male dal campo ma con la grinta e la cattiveria agonistica rimangono aggrappati alla partita con le unghie e con i denti. Nell’ultmo quarto però l’Italia si accende e piazza un super parziale che vale il sorpasso. Nico Mannion va a folate, ma quella dell’ultimo quarto è molto positiva per lui e per l’attacco azzurro. La tripla di Ricci per il +4 a meno di 3 minuti dal termine sembra indirizzare bene la stessa, ma la Spagna è tosta e non molla. Jaime Fernandez si prende tante responsabilità e segna tiri “tosti” per il controsorpasso spagnolo. Il finale è teso, equilibrato e punto a punto. Sul -2, pazzesca tripla di Spissu per il sorpasso azzurro. La Spagna non molla e con una super azione segna di nuovo da 3 con un super Fernandez. Mannion sfrutta un’amnesia difensiva degli spagnoli e impatta sul 70-70 a 9 secondi dal termine. La Spagna sbaglia ed è OVERTIME!

Il supplementare è bellissimo ed è una sfida personale tra Fernandez e Mannion. Le due guardie si scambiano “capolavori” a vicenda con triple e canestri da grandi campioni. Proprio il giocatore dell’Unicaja Malaga è decisivo per la Spagna. Fernandez tocca quota 28 punti ed è fondamentale per la vittoria dei Campioni d’Europa in carica a Pesaro. Onore all’Italia che ha giocato una grande partita ma ha ceduto solo nel finale di fronte ad una super squadra.

ITALIA – SPAGNA 84-88 (18-22, 15-14, 16-19, 21-15, 14-18)

MVP BasketInside: J.Fernandez

ITALIA: Mannion 20, Spissu 12, Biligha 8, Severini 8, Tessitori 8, Vitali 8, Petrucelli 7, Ricci 5, Baldasso 4, Pajola 2.

SPAGNA: Fernandez 28, Parra 12, Saiz 9, Yusta 9, Diaz 8, Salvo 8, Sima 6, Brizuela 5, Bassas 2, Guerrero 1.