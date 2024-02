Final Eight: Reggio Emilia-Napoli, Priftis:”sarà una gara tosta”

Coach Dimitris Priftis ha così presentato la sfida: “Dopo il passaggio del turno ottenuto ieri, oggi è fondamentale recuperare le energie fisiche e nervose, controllare le emozioni e restare molto concentrati nel preparare questa partita, contro una squadra con tante bocche da fuoco e creatori di gioco importanti. Sarà una partita tosta, incontriamo una Napoli che per certi versi è un team con cui abbiamo alcune similitudini: anche loro hanno ottenuto una vittoria a sorpresa e, come noi, giocano in questo momento con rotazioni abbastanza corte. Per questo ribadisco che il recupero fisico sarà una delle componenti chiave per il risultato di questa semifinale, visto che entrambe le squadre, tra campionato e quarti, affronteranno la loro terza partita in sei giorni. Sarà un match interessante e coinvolgente, all’interno di una bellissima atmosfera come quella di queste Final Eight, dove sono certo avremo tanti reggiani dalla nostra parte a sostenerci”.

Attard, Bartoli e Valzani sono i tre arbitri designati per la sfida, che verrà trasmessa su Eurosport 2, DMAX e DAZN.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana