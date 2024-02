Final Four 2024, debutta nel basket femminile italiano l’Instant Replay

Una grande innovazione per un grande palcoscenico: la Lega Basket Femminile comunica che, per le Frecciarossa Final Four 2024 di Torino, che si terranno il 16 e il 18 febbraio, verrà introdotto per la prima volta nel basket femminile italiano il sistema Instant Replay.

L’introduzione del sistema è stata fortemente voluta da LBF, per assicurare un continuo progresso del movimento non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello di gestione delle partite e amministrazione del regolamento, rendendo le competizioni al passo con le tecnologie dei principali campionati mondiali.

L’attuazione del sistema seguirà la prassi specificata nel Regolamento Tecnico 2023/2024.

AREA COMUNICAZIONE LBF