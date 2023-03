Final Four Coppa Italia Serie A2 2023 – La presentazione delle semifinali di sabato

IL PROGRAMMA

Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato alla Società Pallacanestro Cantù l’organizzazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West.

La Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West di Serie A2, riservata alle migliori squadre del girone di andata, poi qualificatesi attraverso i quarti di finale, si svolge nei giorni di sabato 11 marzo, per le semifinali, e domenica 12 marzo, per le finali. Ospitata dalla E-Work Arena di Busto Arsizio (4500 posti).

SEMIFINALI – Sabato 11 marzo

17.45 – Vanoli Basket Cremona-Reale Mutua Torino

21.00 – Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento

FINALE – Domenica 12 marzo

19.00 – Finale Coppa Italia Serie A2 Old Wild West 2023

TUTTO SULLA COPPA ITALIA LNP 2023 OLD WILD WEST

Al seguente link tutte le informazioni sulla Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West (calendari, news, formule, Travel Kit): https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/final-four-coppa-italia-2023

COPPA ITALIA LNP 202 3 OLD WILD WEST, LA COPERTURA TELEVISIVA SU LNP PASS E MS CHANNEL

La Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West avrà una copertura integrale delle gare su tutte le piattaforme partner di LNP, streaming e satellite, in diretta e on-demand. Per un’offerta complessiva di circa 15 ore di live dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, ospitate dalla proposta di LNP PASS (in streaming, per abbonati) e dai palinsesti di MS Channel (via satellite, canale 814 Sky, pay, e in chiaro su Tivusat). La Final Four di Serie A2 sarà raccontata attraverso le telecronache di Niccolò Trigari ed il commento tecnico di Paolo Lepore, bordocampo ed interviste di Enrico Bonzanini.

LE SEMIFINALI

VANOLI CREMONA – REALE MUTUA TORINO

Dove: E-Work Arena, Busto Arsizio (Va)

Quando: sabato 11 marzo, 17.45

Arbitri: Boscolo Nale, Foti, Costa

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Js3s3l

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Questa è un po’ l’occasione per tirare una riga di quello che si è fatto dall’inizio dell’anno. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo nelle prime tre posizioni in campionato e ci siamo qualificati alla Final Four di Coppa Italia, il tutto con una grandissima serenità ed un lavoro quotidiano incredibile. Raccogliamo quello che stiamo seminando come gruppo. Quello che stiamo vivendo in questo momento dev’essere un po’ il nostro premio. L’idea è di andare a giocarci questa Final Four con la giusta mentalità, con grande ambizione e grande serenità. Abbiamo voglia di continuare a fare bene e sono sicuro che ci riusciremo, perché conosco i miei ragazzi e le facce sono quelle giuste”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Torino è un’ottima squadra, ci ha battuto due volte in campionato ma questa è una partita secca, tutto può succedere. Dovremo giocare la nostra pallacanestro seguendo le indicazioni dello staff e mettendo il 100% delle energie fisiche e mentali dentro alla gara. Daremo tutto per fare il miglior risultato possibile, divertendoci e godendoci l’evento senza ansie di nessun tipo. Siamo stati bravi a raggiungere questo risultato e dobbiamo godercelo”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Coach Demis Cavina (dal 2019 al 2021) e Mirza Alibegovic (dal 2019 al 2022) sono gli ex della partita, così come lo è, nelle fila torinesi, Niccolò De Vico, che ha disputato il campionato 2019/20 in Serie A in maglia biancoblù. La Vanoli affronterà questa Final Four indossando la divisa creata per l’evento da ERREA e griffata dallo sponsor biancoblù B24.

Media – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “È difficile dare una definizione alla partita, sicuramente sarà una partita difficile, che, come tutte le partite secche, è aperta a qualsiasi pronostico. Al momento Cremona è una squadra in condizione migliore rispetto a noi, sta giocando da prima in classifica, al livello di Cantù. Noi stiamo riprendendo e risalendo la china dopo lo stop, sicuramente stiamo riscontrando delle difficoltà in più rispetto al mese scorso. Un mese fa gli equilibri sarebbero stati diversi, ma si tratta comunque di una partita secca e in passato noi abbiamo mostrato di avere l’orgoglio e la capacità di affrontare questo tipo di partite con l’atteggiamento giusto”.

Niccolò De Vico (giocatore) – “Conosciamo bene la Vanoli Cremona e sappiamo qual è il loro valore. Siamo sicuri che sarà una battaglia, ma non vediamo l’ora di giocare questa semifinale”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass ed in diretta su MS Channel. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – TRAMEC CENTO

Dove: E-Work Arena, Busto Arsizio (Va)

Quando: sabato 11 marzo, 21.00

Arbitri: Radaelli, Wassermann, Salustri

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3SZIQCR

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Cento è una squadra che ha sicuramente qualità e che si trova ai vertici del girone Rosso non per caso. Giocano una buona pallacanestro e sono in grado di trovare facilmente la via del canestro. Starà a noi cercare di limitarli. Da Ros è in fase di recupero, mentre Berdini non ha ancora ricominciato ad allenarsi. Noi pensiamo una partita alla volta e sappiamo bene che questi incontri sono sempre difficili. Ci attende un impegno molto intenso. Non ci sono favorite, ma vogliamo fare strada in questa competizione”.

Note – Indisponibile Nicola Berdini. In dubbio Matteo Da Ros.

Media – Diretta tv su MS Channel e streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Affrontare una squadra e una società gloriosa come Cantù per noi è un grande stimolo. Andiamo a Busto Arsizio con grande serenità, ma con tanta voglia di fare bene, vogliamo provarci e cercare di rimanere lì per l’intero weekend, anche se conosciamo molto bene il valore dell’avversario”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Noi siamo molto soddisfatti di tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, ma non ci vogliamo fermare. L’obiettivo è quello di giocare bene e imporre il nostro gioco, tenendo sempre ben presente chi abbiamo davanti, vincere contro Cantù, davanti al loro pubblico, sarebbe davvero una bellissima impresa. Cantù sta facendo un campionato di vertice, è sempre stata prima, ha giocatori molto forti. Per fare bene le nostre cose ci vorrà molta organizzazione”.

Note – In occasione della Final Four 2023 la Tramec Cento indosserà le divise “Special Edition”, dedicate al Carnevale, create ad hoc per la manifestazione.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass e in tv su MS Channel (via satellite, canale 814 Sky, pay, e Tivusat, in chiaro). La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 finalisti della Coppa Italia