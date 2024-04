Finale Eurocup Gara-2: Paris Basketball in trionfo. Scatto nel secondo tempo e vittoria contro JL Bourg en Bresse

Storica vittoria in Eurocup per Paris Basketball che suggella una super stagione europea (22 vittorie in 23 partite) vincendo il suo primo trofeo continentale imponendosi anche in gara-2 nella serie finale contro i connazionali del JL Bourg en Bress. L’edizione dell’Eurocup 2024 termina con il tributo del pubblico dell’Equinox ai parigini di coach Tuomas Iisalo che dopo la vittoria in BCL dell’anno scorso con Bonn si porta a casa il secondo trofeo in due anni.

La chiave di gara-2 è tutta nel secondo tempo quando Paris mette in vista il suo proverbiale gioco a tutta velocità che sfianca i padroni di casa capaci di disputare un buon primo tempo ma non di tenere la partita in mano per tutta la partita.

Dopo il 26-22 del 10′ JR Bourg en Bresse è avanti 46-43 all’intervallo. Dopo tre minuti di terzo quarto Paris mette per la prima volta il naso avanti e con un parziale di 15-6 si mette a condurre le operazioni sospinta dall’ indiscusso MVP dell’intera stagione, TJ Shorts. I biancorossi di Fathoux rimane incollato alla gara e alla serie chiudendo il terzo quarto sul -1 (63-64). Nell’ultimo quarto le triple di Ward e dell’ex Treviso Mikael Jantunen spezzano la partita. Paris conduce 67-75 a -6′ dalla fine e poi gestisce con disinvoltura negli ultimi minuti preparandosi alla festa finale. Vittoria per Paris Basketball che torna a casa con l’Eurocup consegnata ai parigini dalle mani di Dejan Bodiroga, e con il ticket per l’Eurolega 24/25.

JL BOURG EN BRESSE-PARIS BASKETBALL 81-89 (26-22, 20-21, 17-21, 18-25)

JL BOURG EN BRESS: Lewis 6, Brown 2, Salash 5, Benitez 11, Courby, Risacher 2, Massa 12, Morgan 14, Rowland, Mike 16, Kokila 2, Julien 11. COACH: Fathoux

PARIS BASKETBALL: Shorts 22, Malcom 5, Hifi 14, Ward , Sy, Kessens 2, Herrera 7, Kratzer 4, Denis, Nguoama 2, Jantunen 15, Simon 8. COACH: Iisalo