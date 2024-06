Finale G2 – Pajola, Polonara e un super Shengelia! La Virtus Bologna pareggia d’orgoglio la serie con l’Olimpia Milano

Virtus Bologna e Olimpia Milano tornano in campo dopo 48h per gara 2 delle LBA Finals. Colpo del possibile KO per l’Olimpia Milano o riscatto V Nere?

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Tonut, Shields, Mirotic, Melli.

Inizio con parecchi errori da entrambi le parti. L’Olimpia Milano prova a lasciare il primo segno e lo fa affidandosi al suo top player, Nikola Mirotic. L’ex Barça e Tonut spingono avanti l’Olimpia ma la Virtus, d’orgoglio, resta aggrappata alla partita con Toko Shengelia. Marco Belinelli cerca di entrare subito in partita ma forza molto e fatica a trovare il canestro. Non solo Belinelli, ma tantissima difficoltà per tutta la Virtus Bologna in attacco, spesso costretta a brutti tiri da un’Olimpia Milano molto buona nella fase difensiva. Dopo 10 minuti di gioco gli ospiti conducono di 5 punti.

L’attacco della Virtus Bologna continua ad essere completamente bloccato. Poche idee e confuse per i padroni di casa che non riescono a trovare la via del canestro per i primi 5 minuti del secondo quarto e lasciano scappare un’Olimpia Milano che ne approfitta portandosi sul +12 con un ottimo Stefano Tonut. Jordan Mickey “spezza” la maledizione con un tiro libero e un layup che cercano di scuotere le V Nere. L’energia di Pajola e Marco Belinelli aiutano la Virtus Bologna ad uscire da un momento durissimo e tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Incredibile il cambio d’inerzia nella seconda e ultima parte di quarto. Polonara e Pajola con una grinta incredibile, Shengelia e Mickey con punti importantissimi per una Virtus che addirittura chiude avanti il primo tempo dopo 15 minuti durissimi.

Si segna maggiormente in questo inizio di secondo tempo con la Virtus Bologna aggrappata alla leadership di Toko Shengelia. I padroni di casa provano ad allungare ma l’Olimpia Milano c’è e risponde subito al blitz bolognese. Shavon Shields male sin qui, ma c’è il trio Melli-Hall-Mirotic a farsi carico delle responsabilità offensive. Battaglia colpo su colpo con nessuna delle due squadre che riesce a prevalere in questa fase della partita. Importantissimo il finale di quarto di Isaia Cordinier. Il francese, in ombra sin qui, trova alcune giocate di grande intensità e punti importanti che permettono alla Virtus di chiudere avanti di 4 punti a 10 minuti dal termine.

Pessimo inizio di quarto della Virtus. L’Olimpia Milano approfitta della “distrazione” dei padroni di casa e in un amen piazza un 6-0 per riportarsi avanti. Importante la prestazione di Achille Polonara. L’azzurro difende duro e con un antisportivo subito è l’anima della reazione Virtus. Polonara e Cordinier piazzano un break importante che costringe Coach Messina a fermare la partita. +5 a 6 minuti dal termine. L’Olimpia Milano soffre cerca di restare aggrappata alla partita, ma anche l’attacco dei milanesi è in grossa difficoltà. Nikola Mirotic prova a crederci e con la sua tripla l’Olimpia Milano torna a -6.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 72-64 (12-17, 20-14, 23-20, 11-8)

MVP BasketInside: T.Shengelia

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 21, Mickey 11, Polonara 10, Cordinier 9, Belinelli 8, Hackett 5, Lundberg 4, Pajola 4 (10 assist), Abass.

OLIMPIA MILANO: Hall 13, Mirotic 13, Tonut 9, Melli 7, Napier 9, Shields 5, Flaccadori 2, Voigtmann 2, Ricci.