FINALE G3 – Mirotic non sbaglia, Bologna cade solo sul finale e Milano va sul 2-1

Mirotic e Napier prendono l’Olimpia Milano per mano e mettono la Virtus Bologna con le spalle al muro. Giovedi sera primo match point scudetto sempre in casa dell’Olimpia.

Olimpia Milano – Virtus Segafredo Bologna 81-78

L’EA7 Emporio Armani Milano si impone in volata in Gara 3 contro la Virtus Segafredo Bologna e si porta avanti 2-1 nelle LBA FInals UnipolSai 2024. Avvio di partita tutto nel segno del talento di Shields, che ribatte ai primi guizzi al ferro di Belinelli e Pajola e assieme a Melli guida il buon inizio biancorosso (8-4). Una super uscita dai blocchi di Belinelli e due spettacolari schiacciati di Dunston e Cordinier, comunque sia, permettono alla Virtus di sorpassare gli avversari e di tenere a bada le folate di Mirotic e Melli (12-13). Dopo un botta e risposta tra Hines e Mickey sotto i tabelloni, le accelerazioni di Shields e un gioco da tre punti di Mirotic accendono l’Unipol Forum ma una bomba e i liberi segnati da Shengelia mantengono l’equilibrio (21-20). Al termine del quarto, Lundberg si scatena con i suoi tiri dall’arco a bersaglio, sebbene poi Voigtmann a rimbalzo in attacco, un’ottima tripla ben costruita e realizzata da Flaccadori e lo squillo di Hall sulla sirena facciano chiudere i 10’ iniziali del match al meglio per l’EA7 Emporio Armani (29-25). Successivamente, anche Abass si mette in partita per Bologna, Lundberg prosegue nel suo show personale dalla media distanza ma Milano è decisamente sul pezzo e lo dimostra con i bei canestri di Hall, Melli e Flaccadori (35-32). Grazie a un gioco da tre punti di Flaccadori e una tripla comoda di Napier, in seguito, l’Olimpia si porta anche sul +7, una tripla di Belinelli tiene comunque lì la Virtus e i liberi di Mickey ribattono all’asse Napier – Mirotic (44-39). Al termine del tempo, Mickey si fa ancora sentire dal post-basso, Flaccadori manda a bersaglio un altro jumper e poi Lundberg regala a Pajola la pesante tripla che chiude gli equilibratissimi 20’ iniziali sul 46-44.

La ripresa si apre con un bel botta e risposta tra Belinelli e Tonut dall’arco, Mirotic da sotto ribatte ai tagli di Mickey ed evita il sorpasso avversario con la tripla dall’angolo del 55-50. Grazie alle affondate di Pajola e Shengelia, la Virtus si riporta sul -1, le accelerazioni di Shields e Flaccadori però capitalizzano dall’altra parte e la combinazione Pajola – Mickey chiude al meglio un combattuto terzo periodo per la Segafredo (62-59 dopo 30’). Hackett e Dunston inaugurano l’ultimo quarto con i canestri al ferro del sorpasso ospite, Napier però si prende poi il proscenio con sette punti consecutivi e l’assist per il canestro di Mirotic del 71-65 a 6’ e mezzo dalla fine. Un’importante bomba di Abass e un’incursione vincente di Lundberg, comunque sia, non fanno mollare i bianconeri, prima che Shields torni a scatenarsi con i suoi micidiali 1vs1 (75-70 a 4’ dal termine). Dopo alcuni errori da una parte e dall’altra, Mickey sblocca la Segafredo da rimbalzo in attacca, Mirotic ristabilisce però il +5 Olimpia a cronometro fermo con 120” da giocare, prima che Mickey capitalizzi ancora da sotto per il 77-74. A seguito di una bella incursione di Napier, Shengelia approfitta di un errore dello stesso numero 13 per appoggiare due canestri consecutivi per il -1 bianconero a 40” dal termine. Milano si affida a Shields, che sbaglia un appoggio a tabellone ma, grazie all’extra-sforzo di Mirotic, l’Olimpia riesce a ottenere un altro possesso offensivo con 15” da giocare (79-78). Bologna commette quindi fallo intenzionale su Mirotic, che dalla lunetta non trema e mette un possesso pieno tra le squadre. Nella seguente azione offensiva bianconera, Lundberg viene stoppato da Melli, ci prova anche Belinelli ma il suo tentativo dall’arco si spegne sul secondo ferro. Finisce quindi 81-78.

LEGABASKET.IT