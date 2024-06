Finale, G4: Nikola Mirotic extralusso, l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna ed è Campione d’Italia per la 31esima volta

Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano in gara 4, 48h dopo gara 3 con il finale molto acceso e discusso. Sarà festa scudetto Olimpia o riscossa Virtus e gara 5?

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Tonut, Shields, Mirotic, Melli.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Abass, Mickey, Shengelia.

L’Olimpia Milano inizia meglio, sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria in volata di gara 3. Nikola Mirotic si prende subito responsabilità, tiri liberi e punti in questo inizio. Subito un problema per la Virtus Bologna, con Jordan Mickey immediatamente alle prese con problemi di falli. Milano prova a fuggire e costringe Coach Banchi al timeout. La Virtus Bologna però non molla e d’orgoglio reagisce. Isaia Cordinier versione NBA e un Alessandro Pajola immenso in difesa e bravo in attacco a mettere in ritmo , sono la chiave del super finale di quarto dei bolognesi. +1 Virtus dopo 10 minuti di gioco.

Battaglia su ogni pallone e qualche errore di troppo da entrambi i lati in questo inizio di secondo quarto. Nikola Mirotic si conquista falli su falli e con numerosi viaggi in lunetta (8 su 8) raggiunge la doppia cifra personale. L’equilibrio è spezzato nuovamente si dal giocatore di passaporto spagnolo, ma anche da un Melli super in difesa e autore di punti importanti in attacco. La tripla di Napier permette il massimo vantaggio all’Olimpia Milano sul +8. La Virtus ci prova, ma c’è un Nikola Mirotic extra lusso questa sera. 18 punti all’intervallo, 7 falli subiti e un vantaggio per la sua Olimpia Milano all’intervallo di 10 lunghezze.

L’Olimpia Milano entra in campo e subito cerca di “uccidere” la partita e le speranze di rimonta Virtus Bologna. Parziale di 10-0 per gli uomini di Ettore Messina e +20 che sembra essere una spallata importantissima alla partita e alla serie. Tanto nervosismo e difficoltà a trovare punti e difendere bene per la Virtus Bologna che subisce tremendamente in questo quarto. Shavon Shields interrompe, segnando da 3, il tentativo di rimonta Virtus che con difficoltà ci aveva provato nei minuti finali. +16 per l’Olimpia Milano a 10 minuti dal termine.

L’orgoglio di Abi Abass è la prova che la Virtus Bologna vuole provarci a tutti i costi. L’ex Olimpia segna dalla lunga distanza e provoca alcune palle perse banali milanesi con il punteggio che torna sotto la doppia cifra di svantaggio con il canestro e fallo di Iffe Lundberg. Nel momento di massima difficoltà milanese, chi se non Nikola Mirotic? Pazzesca tripla dell’ex Barça che respinge le intenzioni di rimonta bolognesi. L’Olimpia Milano, figlia di un vantaggio rassicurante, gestisce bene il vantaggio e non rischia praticamente nulla. Gara 4 è dell’Olimpia Milano, ed è pronta la festa.

L’OLIMPIA MILANO É CAMPIONE D’ITALIA PER LA 31ESIMA VOLTA!

OLIMPIA MILANO – VIRTUS BOLOGNA 85-73 (22-23, 24-13, 20-14, 19-23)

MVP BasketInside: N.Mirotic

OLIMPIA MILANO: Mirotic 32, Melli 12, Hall 8, Shields 8, Flaccadori 7, Tonut 7, Voigtmann 4, Napier 3, Hines 2.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 21, Lundberg 12, Polonara 12, Abass 9, Dunston 8, Hackett 5, Shengelia 4, Pajola 2, Belinelli, Mickey.