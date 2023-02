FIP-Macron. Azzurro, bianco ed eleganti dettagli in oro sulle nuove divise delle Nazionali italiane di basket

La ‘Sala dei Sogni’ all’interno della sede di Macron ha ospitato oggi la celebrazione ufficiale della partnership con la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha preso il via dal 1° gennaio di quest’anno, e la presentazione dei nuovi kit gara che le Nazionali Azzurre indosseranno nel corso di questa stagione.

All’evento hanno partecipato Giovanni Petrucci, Presidente FIP, Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale maschile, Gianluca Pavanello, CEO di Macron, Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di ITA Airways, oltre agli atleti della Nazionale maschile, che Giovedì 23 Febbraio esordiranno con le nuove divise a Livorno contro l’Ucraina. Presenti inoltre Cecilia Zandalasini, in rappresentanza della Nazionale femminile, e Rae D’Alie per le Azzurre del 3×3.

Il Presidente Petrucci e Gianluca Pavanello hanno commentato questo importante rapporto di collaborazione che per i prossimi 4 anni vedrà il Macron Hero spiccare sulle maglie di tutte le Nazionali Azzurre: Senior, Junior e 3×3, sia maschili che femminili.

“L’azzurro della Nazionale ha in sé una magia unica e siamo orgogliosi, come azienda italiana, di essere il partner tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Tutte le Nazionali azzurre saranno protagoniste in manifestazioni internazionali prestigiose e il nostro impegno è quello di mettere a disposizione degli atleti e dello staff il top dell’abbigliamento tecnico unito allo stile e all’eleganza tipici del design italiano. Italianità, spirito vincente, passione, impegno, rispetto per l’ambiente e sostenibilità, tutti valori che Macron e F.I.P. condividono pienamente e che siamo felici di portare avanti insieme in questo progetto”.

“La Maglia Azzurra ha un valore simbolico altissimo in tutti gli sport. Rappresenta i nostri colori, il nostro Paese e soprattutto è nei sogni e nell’immaginario di ogni bambina e ogni bambino che si approccia ad un qualsiasi sport. Al giorno d’oggi è anche uno strumento attraverso il quale le Federazioni raccontano la propria storia proiettandosi nel futuro con design e materiali d’avanguardia. – ha detto Giovanni Petrucci, Presidente della FIP. – Coniugare la tradizione e l’innovazione non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di un capo così iconico come la Maglia della Nazionale ma Macron è riuscita nell’intento grazie alla sensibilità di chi, per missione, è attenta ai dettagli. Come l’Oro che impreziosisce le canotte 2023, anno in cui celebriamo i 40 anni della vittoria del Campionato Europeo di Nantes nel 1983. Oggi Macron è un’eccellenza nel suo campo e lo testimoniano le numerose collaborazioni in tutti gli sport di alto livello, dal calcio alla nostra pallacanestro. La collaborazione Macron-FIP, raggiunta anche grazie all’ottimo lavoro di Master Group Sport, advisor commerciale della Federbasket, è iniziata sotto i migliori auspici con le due vittorie della Nazionale Senior femminile e con il buon torneo disputato dalle nostre selezioni femminili 3×3 e mi auguro possa proseguire lungo questo cammino anche con la Nazionale Senior maschile, le Nazionali Giovanili e tutto il mondo FIP a cominciare dalla squadra arbitrale. Si può ben dire che la nuova canotta Azzurra Macron simboleggi la voglia di esportare italianità nel mondo con un partner di prestigio come ITA Airways come sponsor di Maglia e quella di essere sempre più attenti alle nuove tecnologie e all’ambiente proprio come lo sponsor del pantaloncino MG Motors”.

Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di ITA Airways, ha evidenziato come l’azzurro della Nazionale sia un grande veicolo di visibilità e di fidelizzazione. “La partnership tra ITA Airways e FIP nel corso dell’ultimo anno ha portato grandi risultati in termini di visibilità, awareness e commerciali. Sono circa 3 milioni i contatti televisivi che hanno tifato davanti lo schermo tutte le partite del 2022 e oltre 100.000 le presenze fisiche nei palazzetti, con importante visibilità del Brand ITA Airways. In occasione del lancio della Partnership lato social sono stati raggiunti oltre 10 milioni di account, grazie soprattutto alla collaborazione con Influencer appassionati di Basket e gli stand brandizzati ITA Airways nei palazzetti durante le partite hanno generato circa 1.000 nuovi iscritti al programma di loyalty Volare. Importantissimo menzionare che il Basket è stato inserito in una delle scene del nuovo Safety Video ITA Airways, con grande visibilità sui media e a bordo di tutta gli aeromobili di lungo raggio della flotta ITA Airways e grande ritorno mediatico per la FIP”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport, ha sottolineato l’importanza dell’accordo tra Macron e FIP. “Da ormai quattro anni siamo impegnati al fianco della Federazione Italiana Pallacanestro nella promozione e nella valorizzazione del movimento – ha dichiarato Santa Maria – “Siamo contenti che una grande eccellenza italiana come Macron abbia sposato il progetto azzurro e questo testimonia, ancora una volta, come l’Italbasket trasmetta passione ed emozioni. Abbinare il proprio marchio alla Nazionale significa avvicinarsi a tutti i valori che questo movimento incarna: eccellenza, determinazione, onestà e tenacia con l’obiettivo di comunicare e promuovere l’immagine della pallacanestro italiana in Italia e all’estero”.

Andrea Bartolomeo – Country Manager Italia MG – ha espresso con queste parole il legame a FIP: “Siamo molto orgogliosi di essere al fianco degli Azzurri e delle Azzurre delle nazionali di Pallacanestro non solo perché amiamo lo sport e ci sentiamo accomunati dai valori di impegno, determinazione e passione, ma anche perché come questi giovani amiamo affrontare le sfide quotidiane con gioco di squadra e fair play.”

L’importanza di un abbigliamento tecnico performante e nello stesso tempo distintivo dello spirito azzurro nelle parole di coach Gianmarco Pozzecco. “L’Azzurro è sempre stato un colore di riferimento nella mia carriera da giocatore e lo è a maggior ragione oggi che sono il Commissario Tecnico dell’Italbasket. In Azzurro ho avuto la grande fortuna di vincere una Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici e in Azzurro ho anche vissuto una tra le più cocenti delusioni della mia carriera da giocatore come una mancata convocazione. Ciò per dire che questa non è una Maglia come tutte le altre. È un’aspirazione, un motivo per cui migliorarsi costantemente e una responsabilità enorme per chi arriva a poterla indossare. Ancor di più per chi, come me e i miei colleghi allenatori, è chiamato a selezionare i giocatori più adatti a rappresentare l’Italia nelle grandi competizioni. – ha detto Pozzecco, che ha poi aggiunto – Mi piace pensare che nella creazione e nella realizzazione della versione 2023 della canotta Azzurra, Macron abbia applicato la stessa attenzione ai dettagli che la squadra mette in ogni singolo allenamento. Portare l’Azzurro nel mondo è un orgoglio ma proprio per questo occorrono, oltre alla passione, preparazione meticolosa, rispetto per la storia di questo sport e slancio verso il futuro. Quest’anno il nostro grande obiettivo è il Mondiale. Lieti di poterlo affrontare con le nuove Maglie Azzurre!”.

Dopo le parole degli ospiti, i riflettori si sono accesi sui ‘protagonisti’ più attesi della giornata, i nuovi kit gara che i giocatori e le giocatrici delle Nazionali azzurre indosseranno già a partire dai prossimi impegni ufficiali.

Gli atleti presenti in rappresentanza delle squadre maschili e di quelle femminili sono stati i modelli ideali per svelare le nuove divise “Home” e “Away”, presentate insieme alla maglia da riscaldamento. All’azzurro e al bianco che da sempre distinguono la Nazionale, le nuove canotte abbinano dettagli dorati, che richiamano il quarantennale della vittoria del Campionato europeo maschile 1983 a Nantes, e contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. I kit gara sono infatti realizzati in tessuto Eco Fabric, in poliestere 100% riciclato da PET.

Amedeo Iossa, Head of Style & Design di Macron, ha illustrato le caratteristiche tecniche e grafiche delle nuove divise della Nazionale. “Le nuove canotte rappresentano il massimo della tecnicità e sono altamente performanti. Realizzate con tessuti Eco Fabric, curate nei dettagli, esprimono pienamente l’italianità dello stile Macron e lo spirito ‘azzurro’ che portano dentro di loro”.

La nuova ‘Home della Nazionale è azzurra con girocollo e sbracci con bordi bianchi, all’interno dei quali è presente una linea azzurra contornata da due fini righe dorate. Sul petto a destra, uno sotto l’altro e in stampa siliconata, sono presenti il logo delle FIP e in oro il Macron Hero. I pantaloncini azzurri sono caratterizzati da un’ampia banda superiore bianca con all’interno una riga azzurra e due fini righe dorate, stessa combinazione cromatica che troviamo sul bordo coscia.

La versione ‘Away’ riprende il medesimo layout grafico, con la differenza che il colore dominante è il bianco e i bordi del collo e delle maniche sono azzurri con all’interno le tre righe oro-bianco-oro. Colori che si ripresentano sul bordo superiore del pantaloncino e intorno alla coscia. Sul petto, a destra, il logo della Federazione e in blu il Macron Hero. Entrambe le maglie hanno una vestibilità regular e la presenza di inserti in ecomesh assicura al capo un’estrema leggerezza e una perfetta traspirabilità.

La maglia da riscaldamento pre-gara, o shooting shirt, è azzurra a girocollo bianco, ed è caratterizzata da due ampie bande bianche sulle spalle con all’interno una riga azzurra affiancata da due righe più piccole in oro. Combinazione grafica presente anche sulle bande verticali bianche sui fianchi.

Insieme ai kit gara e alla maglia da riscaldamento, Macron ha realizzato per la FIP una linea completa di prodotti, che comprende canotte d’allenamento in più colori, t-shirts in cotone, tute, felpe, eleganti polo a manica corta e lunga sia per uomo che per donna, tute di rappresentanza, felpe tecniche con cappuccio, giacche anti-pioggia, bomber e giacconi imbottiti e un comodo ed elegante parka.

Le nuove maglie della Nazionale di basket sono in vendita a partire già da oggi e sono disponibili, insieme ai capi della collezione realizzata da Macron per la Federazione Italiana Pallacanestro, nell’apposita sezione dedicata alla FIP, su Macron.com/italbasket.

Andrea Ballerini

Ufficio Stampa Macron

M.: (+39)392 3132649

Mail: a.ballerini@press-office.it

Francesco D’Aniello

Ufficio Stampa Federazione Italiana Pallacanestro

M.: (+39)333 5785720

Mail: f.daniello@fip.it

MACRON MISSION

We work hard to create cutting edge, high performance sportswear to support athletes from grassroots to professionals in their efforts to become their own hero on and off the field. We strive to build a community that shares our passion for true sport. We believe that high standards of good management, social responsibility and respect for the environment are the way to design the future.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro) e i campionati di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile). La Fip ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.

Macron (www.macron.com) è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. Macron opera in cinque principali aree di business: Teamwear abbigliamento e accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, pallamano, calcetto, running); Merchandising official kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; Run & Train – abbigliamento tecnico per individual runners e per il fitness; Athleisure abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo. Padel – collezione dedicata al padel che soddisfa le esigenze dei giocatori di tutti i livelli. Macron basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità.

Macron è Sponsor Tecnico Ufficiale di importanti Club in tutto il mondo, tra cui:

• Calcio: Bologna FC 1909, U.C.Sampdoria, S.P.A.L., Udinese Calcio, Hellas Verona (Italia); Crystal Palace, Nottingham Forest FC, Sheffield Wednesday, Stoke City FC, Blackburn Rovers FC, Sheffield Wednesday, Bolton Wanderers FC, Reading FC, Bristol Rovers (Inghilterra); OGC Nice, FC Nantes, AJ Auxerre (Francia); Real Sociedad, Levante U.D., Cadiz CF (Spagna); Vitória Guimarães, F.C. Famalicão (Portogallo); Hannover ’96, Karlsruher SC, Arminia Bielefeld, SV Sandhausen, Carl Zeiss Jena (Germania); Basilea FC 1893, Fussballclub Thun 1898, FC Sion (Svizzera); Club Brugge KV, St.Truiden (Belgio); sc Heerenveen FC Eindhoven (Olanda); F.K. Crvena zvezda (Serbia); FK Zeljeznicar, Hsk Zrinjski (Bosnia); FC Koper (Slovenia);Trabzonspor Kulübü (Turchia); FC Paok, Asteras Tripolis (Grecia); APOEL FC, Omonia FC (Cipro); Hajduk Split, Hnk Sibenik (Croazia); Budapest Honvéd FC (Ungheria); Dinamo Bucarest, FC Arges, Cs Mioveni (Romania); CSKA Sofia, PFC Botev Plovdiv (Bulgaria); Viktoria Plzen (Rep.Ceca); FK DAC 1904 Dunajská Streda (Slovacchia); Wisła Kraków, Lech Poznan (Polonia); Aalborg BK (Danimarca); Miami FC (USA); CPL (Canada); Audax Italiano, Santiago Wanderers (Cile); Perth Glory FC, Macarthur FC, Melbourne Victory (Australia); Incheon United (Corea del Sud); Wydad Athletic Club (Marocco); Etoile Sportive du Sahel (Tunisia); Canon Sportif de Yaounde’ (Camerun); Georgia Football Federation (Georgia); Federazione Calcio Tajikistan (Tajikistan); Madagascar Football Federation (Madagascar); Comore Football Federation (Comore); South Sudan Football Association (Sud Sudan); Federazione Calcio Chad (Chad); Football Federation of Armenia (Armenia); RFEF Referee Match Kit Supplier (Spagna); IFA Referee Match Kit Supplier (Irlanda); UEFA Referee Match Kit Supplier.

• Rugby: World Rugby; Scotland Rugby National Team (Scozia); Welsh Rugby Union (Galles); Federazione Italiana Rugby (Italia); Georgia Rugby Union (Georgia); Federazione Tedesca Rugby (Germania); Federazione Portoghese Rugby (Portogallo); Federazione Romania Rugby (Romania); Federazione Lussemburghese Rugby (Lussemburgo); Federazione Canadese Rugby (Canada); Parramatta Eels (Australia); Glasgow Warriors, Edinburgh Rugby (Scozia), Cardiff Rugby (Galles), Bath Rugby, Northampton Saints, Newcastle Falcons, Sale Sharks (Inghilterra); Section Paloise, LOU Rugby, Biarritz Olympique Pays Basque, Asm Clermont Auvergne, Dragons Catalans (Francia); Shizuoka BlueRevs (Giappone); Emirates Lions (Sud Africa); Zebre Rugby Club, Verona Rugby, Petrarca Rugby, Unione Rugby Capitolina, Fiamme Oro, Rugby Colorno 1975, Rugby Bologna 1928 (Italia)

• Basket: Federazione Italiana Pallacanestro; Virtus Pallacanestro Bologna, Pallacanestro Varese, Pallacanestro Reggiana, Pallacanestro Trieste (Italia); MHP Riesen Ludwigsburg, Basketball Löwen Braunschweig, Fraport Skyliners, Rasta Vechta, Tigers Tubingen (Germania); Donar Groningen, Heroes Den Bosch (Olanda); KK Split, K.K. Zadar (Croazia); British Basketball Federation (Inghilterra); Macedonia Basketball Federation (Macedonia); Albania Basketball Federation; Basketball Australia (Australia); Phoenix Bruxelles (Belgio)

• Pallavolo: Porto Robur Costa Ravenna, Futura Volley Busto Arsizio, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Volley Bergamo, Verona Volley, Emma Villas Siena (Italia); Netzhoppers KW, Volley Bisons Bühl, Schweriner Sportclub, United Volleys Frankfurt (Germania); Ženskij volejbol’nyj klub Dinamo-Kazan (Russia)

• AFL: Port Adelaide (Australia)

• Baseball: Rouen Huskies (Francia)

• Pallamano: SSV Bozen Loacker, Junior Fasano, Pallamano Romagna (Italia), Rimpar Wölfe (Germania)

• Hockey in carrozzina: Macron Warriors Viadana Wheelchair Hockey (Italia); Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (Italia)

• Cricket: Federazione Cricket italiana (Italia)

• Footgolf: Lega Nazionale Footgolf (Italia)

• Frisbee: Federazione Italiana Flying Disc (Italia)

• Football Americano: FIDAF (Italia)

Ufficio Stampa Fip