Fipic, la Final Four di Coppa Italia 2024 si giochera a Porto Torres

La Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) ha ufficializzato che sarà Porto Torres ad ospitare la Final Four di Coppa Italia 2024 di basket in carrozzina. La trentesima edizione della competizione nazionale si giocherà sabato 27 gennaio e domenica 28 gennaio e parteciperanno le squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi al termine della regular season 2023-24 di andata. Nel gruppo A: UnipolSai Briantea84 Cantù e Santo Stefano Kos Group; nel B: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo.

Questo il programma delle gare che si disputeranno al Palazzetto dello Sport “Alberto Mura” di Porto Torres:

Sabato 27 gennaio 2024

Semifinale 1, ore 16: UnipolSai Briantea84 Cantù-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Semifinale 2, ore 18.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-Santo Stefano Kos Group

Domenica 28 gennaio 2024

Ore 9: finale terzo-quarto posto

Ore 11.30: finale primo-secondo posto

In testa all’Albo d’oro della Coppa Italia c’è Santa Lucia Roma con 12 titoli conquistati. Tra le quattro squadre partecipanti: la UnipolSai conta 8 vittorie (2004, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022), 2 per Santo Stefano (2021 e l’ultima giocata nel 2023). Amicacci Abruzzo e Dinamo Lab andrebbero a caccia del primo successo della loro storia.

