La Francia ha annunciato il roster per le Olimpiadi di Parigi 2024. Presente il virtussino Isaia Cordinier con ovviamente le altre superstar, su tutte Victor Wembanyama.

Non mancano però le esclusioni eccellenti. Out Thomas Heurtel, in conflitto con la federazione per la scelta di giocare in Russia allo Zenit, ma anche Moustapha Fall dell’Olympiacos e Sylvan Francisco del Bayern Monaco.