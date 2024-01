Frank Bartley è già decisivo, Brindisi supera Brescia

Importante vittoria per la Happy Casa Brindisi che termina a sei punti il proprio girone di andata di regular season, sconfiggendo in casa la Germani Brescia con il punteggio di 88-79. Un successo meritato per i biancoazzurri che conducono in porto un match condotto per larghi tratti, soprattutto nel secondo tempo, alternando diversi protagonisti nell’arco dei quaranta minuti. A deciderla nel finale è il neo arrivato Frank Bartley IV, autore dei 13 di 17 punti totali nel solo ultimo quarto facendo saltare il banco nel finale punto a punto (78-75 al 39’). L’MVP di serata va tuttavia nelle mani di Xavier Sneed, autore di 28 punti con 5/5 da due e 4/9 da tre e 6/6 ai liberi, più 6 rimbalzi, 3 recuperi e un assist per una valutazione totale pari a 37. Il PalaPentassuglia può tornare a ruggire ed esultare guardando con ritrovata fiducia al futuro, la salvezza dista attualmente quattro lunghezze dalla terzultima in classifica.

Si tornerà in campo lunedì 15 gennaio sul campo della Virtus Segafredo Bologna.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-GERMANI BRESCIA: 88-79 (19-21, 41-40, 67-63, 88-79)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 12 (2/4, 2/4, 1 r.), Laquintana, Sneed 28 (5/5, 4/9, 6 r.), Laszewski 13 (1/3, 1/2, 3 r.), Riismaa 3 (1/1 da tre), Lombardi (0/2 da tre, 6 r.), Bartley 17 (1/2, 3/7, 1 r.), Bayehe 4 (2/3, 0/1, 4 r.), Johnson 9 (3/7, 4 r.), Senglin 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

GERMANI BRESCIA: Christon 16 (7/9, 1 r.), Gabriel 10 (0/1, 1/8, 5 r.), Bilan 18 (8/11, 7 r.), Burnell 5 (1/2, 1/4, 3 r.), Massinburg 10 (3/5, 1/4, 3 r.), Tanfoglio ne, Della Valle 11 (2/3, 1/4, 4 r.), Petrucelli 5 (1/3, 1/3, 4 r.), Cobbins 2 (1/1, 0/2, 2 r.), Akele (0/1, 2 r.), Porto ne. All.: Boniciolli.

ARBITRI: Lanzarini – Giovannetti – Marziali.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 25/29, Brescia 16/21. Perc. tiro: Brindisi 26/53 (11/28 da tre, ro 0, rd 26), Brescia 29/66 (5/24 da tre, ro 9, rd 27).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi