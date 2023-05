Georgios Bartzokas, Coach Olympiacos: “Non ci sono giovani di talento. Dobbiamo fare qualcosa, preferiscono stare a casa che giocare a basket”

Coach Bartzokas è stato protagonista della classica conferenza stampa pre-finale di EuroLega.

“In Grecia abbiamo un grosso problema, che ho visto anche negli altri paesi in cui ho lavorato come Spagna e Russia, non abbiamo nuovi giovani di talento. Facciamo fatica a crescere nuovi giocatori di talento ed è un grosso problema. Il Real Madrid ad esempio ha acquistato giocatori spagnoli interessanti come Abalde e Alocén ma ha finito la partita di ieri con in campo Llull, Rodriguez e Rudy. Non è un’affermazione contro di loro, assolutamente, ma è specchio del momento attuale.”

Continua poi Coach Bartzokas:

“Il problema è alla radice. Non stimoliamo i giovani ad uscire, a giocare fuori. Preferiscono stare in casa e non muoversi ed è una cosa gravissima, non solo per la pallacanestro ma anche per tutti gli altri sport che poi si ripercuote nello sport professionistico.”