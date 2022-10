Gevi Napoli – Virtus Segafredo Bologna, Buscaglia: “Felici di ricominciare con i nostri tifosi”

Prima giornata di campionato per la Gevi Napoli Basket che affronta i Vice Campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna.

La gara di disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,30.

Siag Caffè Italia sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna. L’azienda, già Top Sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri sono attesi da un durissimo debutto in campionato contro una delle corazzate della Serie A. La formazione bolognese, guidata da Coach Sergio Scariolo, Campione d’Europa con la nazionale spagnola, è reduce dalla prestigiosa vittoria in Supercoppa, superando Milano in semifinale e Sassari nella gara per il titolo. La Virtus, dopo la conquista dell’ultima Eurocup, da quest’anno parteciperà all’Eurolega, massima competizione continentale.

Per la Gevi ci sarà il debutto dell’ultimo arrivato Dimitrios Agravanis.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Paternicò (Piazza Armerina), Andrea Bongiorni (Pisa), Martino Galasso (Siena).

Dichiarazione Buscaglia

“Finalmente si comincia. Siamo molto contenti, abbiamo il desiderio di iniziare questa nuova sfida, da vivere insieme. Stiamo cercando di migliorare passo dopo passo. Non possiamo pretendere di essere pronti già per il campionato, dobbiamo crescere cercando di arrivare nel miglior modo possibile alla prima gara. Affrontiamo un ostacolo di altissimo livello. Una squadra che ha già vinto, soffrendo e dimostrando il suo valore. La Virtus Bologna rappresenterà l’Italia ai massimi livelli europei. Sarà un inizio che ci farà subito rendere conto dell’alto livello di questo campionato.Siamo consapevoli delle difficoltà della gara, ma siamo contenti. E’ bello pensare che il nostro pubblico potrà finalmente partecipare con noi fin dalla prima partita. Dobbiamo conquistare, momento dopo momento, il loro supporto, mostrando loro il nostro desiderio di crescere, l’attaccamento alla nostra maglia. Sono contento di sentire che ci sarà tanta gente alla partita. Ora tocca a noi dare il giusto messaggio, la squadra ci tiene, molto, al Napoli Basket.”

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara:

TRIBUNA CENTRALISSIMA : 50 EURO, RIDOTTO 35

TRIBUNA CENTRALE : 35 EURO, RIDOTTO 22

TRIBUNA LATERALE :25 EURO, RIDOTTO 18

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10 EURO

SETTORE OSPITI : 14 EURO

I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,00.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Virtus Segafredo Bologna sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, e sulla piattaforma Eleven Sport. Su Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Domenica Sport”, ci saranno dei collegamenti in diretta dal PalaBarbuto. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

