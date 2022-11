Gianni Petrucci: “Mi ha telefonato Hackett per congratularsi. Con lui stiamo ricostruendo pezzo per pezzo”

Il presidente FIP Gianni Petrucci ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero ed ha parlato della telefonata ricevuta da Daniel Hackett dopo la qualificazione dell’Italia al Mondiale 2023:

“Sì, Daniel Hackett. Mi ha chiamato e mi ha fatto tante felicitazioni: è stato qualcosa che non mi aspettavo e che mi ha riempito il cuore di gioia. Con Daniel stiamo ricostruendo pezzo per pezzo un rapporto che si era interrotto. Una bella cosa. Su un possibile ritorno in Nazionale, posso dire che ci incontreremo quanto prima con Daniel per valutare le sue prospettive future. La concorrenza in Europa ormai è fenomenale, abbiamo bisogno dei migliori”.