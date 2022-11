Giordano Bortolani, a sorpresa, è pronto a lasciare il Baxi Manresa e la ACB.

Il giovane italiano, miglior U22 dell’ultima Basketball Champions League con Treviso, è pronto a fare ritorno all’Olimpia Milano, che ne detiene il cartellino, per poi ritrovare una soluzione.

Bortolani paga la pessima stagione di Manresa, ultima in ACB e lontana dalla grande scorsa stagione. La PreAlpina, che ha pubblicato per prima la info, ipotizza un futuro prossimo in Italia in LBA, con Varese in pole position.