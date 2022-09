Gli ottavi di finale dell’Eurobasket 2022 su Eleven Sports (10-11 settembre): il programma

Terminata la fase a gironi, ora si inizia davvero a fare sul serio. 16 Nazionali hanno staccato il pass per la fase finale dell’Eurobasket 2022 che si disputerà a Berlino. Su Eleven Sports in diretta tutto il percorso che porterà fino alla finale del 18 settembre, a partire dagli ottavi di finale in programma sabato 10 e domenica 11 settembre. Grande attesa per la sfida che vedrà impegnata l’Italbasket di Pozzecco, che dopo aver chiuso il girone C al 4° posto se la vedrà contro i vice-campioni d’Europa in carica della Serbia: per la Nazionale allenata ora da Pesic si tratterà della rivincita del match vinto dagli azzurri nel torneo pre-Olimpico dello scorso anno. Superare Jokic e compagni sarà un compito ostico per l’Italbasket, che sogna di bissare l’impresa di Belgrado. Palla a due fissata domenica 11 settembre alle ore 18.

Ma il programma degli ottavi riserverà altre sfide di altissimo livello, due su tutte Turchia-Francia e Spagna-Lituania nella giornata di sabato. I campioni d’Europa in carica della Slovenia, guidati da un Doncic particolarmente ispirato, se la vedranno contro il Belgio, mentre la Grecia di Giannis Antetokounmpo chiuderà il programma degli ottavi domenica sera contro la Repubblica Ceca.

Il programma degli ottavi di finale dell’Eurobasket 2022 su Eleven Sports:

sabato 10 settembre

Ore 12:00 – Turchia – Francia | Telecronaca: Michele Pedrotti

Ore 14:45 – Slovenia – Belgio | Telecronaca: Marco Barzizza

Ore 18:00 – Germania – Montenegro | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:45 – Spagna – Lituania | Telecronaca: Mino Taveri

domenica 11 settembre

Ore 12:00 – Ucraina – Polonia | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:45 – Finlandia – Croazia | Telecronaca: Davide Fumagalli

Ore 18:00 – Serbia – Italia | Telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

Ore 20:45 – Grecia – Repubblica Ceca | Telecronaca: Mirko Fusi