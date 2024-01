Goran Dragic: “Ho avuto offerte da Olimpia Milano, Barça, Panathinaikos e Real Madrid ma solo Miami era nella mia testa”

By

Goran Dragic ha ammesso, nella conferenza stampa d’addio, di essere stato cercato da numerose squadre di EuroLega:

“Sarò onesto, ho avuto offerte da Olimpia Milano, Real Madrid, Panathinaikos e Barcelona. Non ho mai avuto intenzione di tornare in Europa, non lo avrei mai fatto senza la mia famiglia.”

L’unica opzione per Goran Dragic:

“Miami era l’unica opzione per me. Abbiamo parlato, ma alla fine non abbiamo trovato l’accordo a causa dei troppi giocatori presenti nel loro roster.”

Sul suo ritiro:

“Mi sono sempre allenato, anche quando stavo a casa senza squadra. Il mio obbiettivo era stare vicino ai miei bambini, portarli a scuola ogni giorno e impiegare tanto vicino a loro, impossibile durante la mia carriera. Mi sono ritirato per questo motivo principalmente, anche se il mio ginocchio sinistro non è al massimo della condizione.”